«Сколково» будет координировать развитие ИИ в России

В начале 2025 г. на базе Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) будет создано новое подразделение, которое займется выполнением агентских функций Правительства по координации науки в сфере ИИ. Курировать работу будет Министерство экономического развития. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нового нацпроекта «Экономика данных» Министерство экономического развития координирует науку в сфере искусственного интеллекта. Новое подразделение Фонда «Сколково» будет агентом, помогающим Минэку выполнять правительственные задачи. В их числе координация деятельности существующих и организация отбора новых исследовательских центров в сфере ИИ, разработка программ подготовки ученых и формирование стандартов использования ИИ в научных исследованиях. Площадка, созданная на базе «Сколково», позволит укрепить диалог науки, государства и бизнеса, принесет множество новых идей и даст импульс развитию амбициозных проектов.

Сергей Перов, председатель правления Фонда «Сколково»: «Сейчас Россия в пятерке мировых лидеров по количеству генеративных моделей, а важность ИИ для отечественной экономики возрастает с каждым годом. Национальный проект “Экономика данных” предусматривает рост ВВП на 11 трлн руб. к 2030 г. за счет технологий искусственного интеллекта. Значимый вклад в развитие отрасли вносит Фонд “Сколково”, который с 2012 г. выделил технологии ИИ как одно из приоритетных технологических направлений. Среди участников “Сколково” более 900 компаний разрабатывают и внедряют различные решения с использованием методов ИИ. Часть из них уже получили мировую известность. А с 2021 г. Фонд поддержал 25 проектов апробации технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики на сумму 1,4 млрд руб. Внедрение инновационных разработок позволяет повысить эффективность бизнеса, оптимизировать процессы, упростить работу персонала».

Большинство проектов в области ИИ связано с медициной и информационной безопасностью. Резиденты «Сколково» также активно разрабатывают решения для отраслей с высоким потенциалом использования технологий искусственного интеллекта – промышленности, строительства, логистики, сельского хозяйства, авиации и др.

При поддержке Фонда многие из резидентов уже добились высоких результатов:

Система принятия врачебных решений резидента «К-Скай» стала первой в России ИИ-разработкой, зарегистрированной в качестве медицинского изделия. Всего более 80% зарегистрированных медизделий с ИИ – разработки резидентов «Сколково».

Благодаря проекту «Моринтех» для анализа и прогнозирования ледовой обстановки в районе Северного морского пути больше не нужны суперкомпьютеры, маршрут для ледокола составляет нейросеть.

NL Group совместно с резидентом «Сколково» «Эддреалити» внедрила ИИ-систему оценки и стимулирования спроса продукции более чем в 400 магазинах российской розничной сети.

Компания «Сенсор-Тех» впервые в России установила примату зрительный нейроимплант с ИИ. Испытания на добровольцах запланированы на 2025 г.

Российские разработчики VisionLabs и NTechLab лидируют на мировой арене в сфере распознавания лиц и компьютерного зрения с применением технологий ИИ.

Биотех-лаборатория «Нейри» совместно с учеными МГУ презентовала результаты эксперимента — впервые в мире мозг крысы подключен к искусственному интеллекту.

Компания «Тераплан» ускорила доставку «Почты России». ИИ разработчика анализирует данные и прогнозирует объем отправлений на каждом этапе доставки. Затем предлагает оптимальные маршруты, исключая лишние транспортные узлы.

Платформа MStroy для управления строительными проектами с помощью анализа данных, в том числе с применением искусственного интеллекта, повысила производительность и выручку разработчика на 10% благодаря оптимизации бизнес-процессов.