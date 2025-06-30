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Система мониторинга Datcheck получит резидентство технокластера «Сколково»

Система автоматизированного мониторинга Datcheck получит статус участника экосистемы «Сколково». Разработка компании «Датарк» — российского производителя модульных ЦОД — успешно прошла защиту перед экспертной комиссией. Сейчас команда завершает подготовку необходимой документации для включения в реестр технопарка. Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Datcheck позволяет отслеживать состояние инженерной инфраструктуры центров обработки данных и минимизировать аварийные ситуации. По словам Павла Соловьева, руководителя отдела автоматизированных систем компании «Датарк» и владельца продукта, резидентство формирует среду для обмена опытом, дает доступ к инфраструктуре и экосистеме технокластера.

«Участие в экосистеме «Сколково» усиливает нашу работу в научной и технологической плоскости. Это позволяет развивать горизонтальные связи в экспертном сообществе, а также наладить диалог с потенциальными партнерами», — сказал Павел Соловьев.

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Комиссия отметила инновационность продукта и наличие четко обозначенной рыночной ниши — Datcheck получил высокую оценку экспертов. Официально система будет включена в реестр резидентов после завершения юридических процедур, необходимых для регистрации в технопарке.

Как отметил Павел Соловьев, в рамках резидентства «Сколково» команда продолжит развивать Datcheck как платформенное решение и планирует масштабировать продукт. «Среди приоритетных направлений — укрепление позиции на российском рынке. При этом наше решение обладает потенциалом для выхода за пределы страны — мы уже фиксируем высокую заинтересованность у зарубежных партнеров», — поделился он.

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