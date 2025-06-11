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Резидент «Сколково» вывел ИИ-платформу Webiomed на рынок коммерческой медицины

Компания «К-Скай», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработчик платформы Webiomed интегрировал в программу ряд новых ИИ-сервисов для коммерческих медицинских организаций. Новые возможности платформы позволяют оперативно сформировать перечень возможных заболеваний пациента и рекомендации для его лечения.

Для медицинских организаций строгое соблюдение клинических рекомендаций является не только моральным обязательством перед пациентами, но и экономическим императивом. Страховые компании тщательно проверяют соответствие выполненных услуг по объему и стоимости оказанной медицинской помощи. В случае выявления расхождений от нормативных требований оплата случаев обращения по договорам ОМС или ДМС может быть отклонена, что создает прямые финансовые убытки для организации.

«Искусственный интеллект в системе здравоохранения серьёзно меняет традиционные подходы к оказанию медицинской помощи. Цифровая трансформация отрасли является одним из глобальных трендов, а проекты в этой сфере обладают значительным экономическим и социальным потенциалом. По данным Всемирной организации здравоохранения технологии ИИ способны повысить точность диагностики, оптимизировать управление медицинскими данными и персонализировать лечение пациентов. Мы видим успешные примеры использования ИИ в диагностике заболеваний, прогнозировании эпидемий и автоматизации рутинных процессов. Дальнейшее развитие этих технологий позволяет повысить доступность и качество медицинской помощи для населения», – сказал Алексей Донских, директор направления центра развития технологий в биологии, медицине и сельском хозяйстве фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Основой для разработки и включения в платформу Webiomed дополнительных вeб-сервисов послужили реализация множества пилотных проектов и ряд встреч с представителями коммерческой медицины, которые провела компания-разработчик. Обратная связь и обобщенный анализ итогов этой работы позволили создать удобные цифровые возможности для врачей: сервис подбора врачебных назначений – генерирует рекомендуемый перечень медицинских услуг в соответствии с кодом диагноза на основании утвержденных клинических рекомендаций. Врач получает подсказку о рекомендованном плане лечения для каждого пациента. В качестве базы используется специальный оцифрованный перечень знаний, включающая 475 клинических рекомендаций; сервис симптомчекер – в режиме онлайн формирует список возможных заболеваний пациента с учетом пола, возраста, жалоб и данных врачебного осмотра, построенный на технологиях глубокого обучения.

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«Самый главный результат, который мы пытаемся дать здравоохранению — это увеличение реального использования и потенциала профилактической медицины, а также повышение операционной эффективности и сокращение неэффективных затрат», – сказал Александр Гусев, директор по развитию Webiomed.

Ранее компания «К-Скай» получила грантовую поддержку «Сколково» на реализацию проекта внедрения прогнозной аналитики на основе искусственного интеллекта в медицинском лечебно-диагностическом центре «МИГ», где удалось на 30% увеличить количество услуг по дополнительному обследованию в связи с выявлением высокого показателя сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Результатом проекта стал рост среднего чека клиники на 15% и увеличение количества повторно обращающихся за консультированием пациентов.

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