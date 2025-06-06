Зарядная станция резидента «Сколково» «Яблочков» включена в реестр Минпромторга

Российский производитель зарядной инфраструктуры для электротранспорта «Яблочков», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), объявил о выпуске новой станции постоянного тока «Ураган» 150 кВт, которая прошла процедуру подтверждения локализации, внесена в реестр промышленной продукции Минпромторга России и подпадает под действие Государственной Программы субсидирования. Оборудование компании доступно для покупки с компенсацией до 60% от стоимости. Об этом CNews сообщили представители

В рамках постановления №719 и программы Минпромторга России покупатели могут компенсировать до 60% стоимости зарядной станции. Это делает «Ураган 150» особенно выгодным решением для операторов зарядной инфраструктуры, муниципальных проектов и автопарков.

«Субсидируемая Ураган 150 — это не просто мощная зарядка, это вклад в развитие устойчивой транспортной инфраструктуры. Мы предлагаем решение, которое не только отвечает требованиям рынка, но и поддержано на государственном уровне», — сказал генеральный директор компании Дмитрий Петров.

«Современная зарядная станция — это сложный комплекс электротехнических и микропроцессорных устройств, специального программного обеспечения. Команда “Яблочков” всего за 8 лет успешно создала собственный технологический задел и стала фактическим лидером в сегменте высокомощных станций для электробусов. Включение в реестр Ураган 150 позволит компании закрепить позиции на более массовом рынке, особенно с учетом господдержки для заказчиков. Важный этап для стабильных коммерческих успехов бренда “Яблочков”», — сказал Антон Скибин, директор направления энергетика и транспорт Фонда «Сколково».

Станция постоянного тока «Ураган 150» мощностью 150 кВт позволяет зарядить электромобиль до 80% всего за 20-30 минут, что особенно важно для высоконагруженных объектов — в рамках городской инфраструктуры и на федеральных трассах. Компания применила лучшие конструктивные решения из опыта работы в электробусных инфраструктурных проектах, где станции могут работать по 16 часов в сутки.

«Наш опыт работы в проектах по развитию критически важной инфраструктуры позволил создать продукт, который стабильно проработает на всем жизненном цикле и позволит операторам избежать непредвиденных расходов после истечения гарантийного срока», —сказал коммерческий директор компании Даниил Сиволожский.

Оборудование стабильно работает в суровых климатических условиях: заявленный производителем температурный режим — от -35°C до 45°C. Станция оснащена тремя коннекторами: CCS2, GB/T и CHAdeMO — это обеспечивает совместимость с большинством электромобилей и позволяет заряжать три электромобиля одновременно.

Развитая цифровая архитектура включает в себя удаленную систему диагностики и поддержку протокола OCPP 1.6 с возможностью обновления до OCPP 2.0.1. Это делает станцию не просто зарядным устройством, а частью умной экосистемы для управления инфраструктурой. Дополнительно компания предлагает операторам расширенную диагностику состояния оборудования для удаленного сервиса.

Дополнительную надежность обеспечивают стальной корпус, интеллектуальная система безопасности, защита от перегрева, скачков напряжения и других нештатных ситуаций и даже алгоритм контроля температуры кабеля. Устройство полностью производится в России, имеет подтвержденную локализацию. Заказчикам предоставляются расширенная гарантия, техническая и клиентская поддержка на всех этапах.