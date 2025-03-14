Upside Development инвестирует в строительство технопарка в «Сколково» 4,7 млрд рублей

На территории инновационного центра «Сколково» появится новый технопарк. Общая площадь проекта составит 20 тыс. кв. м. В новом технопарке планируется размещение специализированных лабораторий для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также офисных помещений для научных сотрудников. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2027 г.

Технопарк для развития инновационных технологий будет реализован в «Сколково» компанией Upside Development. Основную площадь шестиэтажного здания составят помещения для опытных производств и лабораторий с офисными функциями, остальные площади займут складские помещения, общественные пространства для отдыха и нетворкинга, а также ритейл.

В технопарке запланированы лаборатории различной специализации, специальные пространства, подготовленные для изучения и создания технологий, связанных с крупногабаритным оборудованием и оборудованием, являющимся источником шума и вибраций. Лаборатории различной специализации будут расположены на шести наземных этажах и на подземном уровне. Также в технопарке появится бизнес-инкубатор, лаборатории офисного типа и коворкинги для научных специалистов, трансформируемые пространства для неформального общения.

Проект будет реализован в концепции мультиформатного хаба нового формата. Следование подходу позволит закрыть потребности современных представителей разных научно-технологических сфер, при этом объединить их благодаря сочетанию smart- и green-решений в архитектуре, офисных пространствах.

«Развитие инновационных технологий – стратегическая задача для нашей страны. Она требует новых подходов и новых технологических площадок. Логично, что в их реализации принимают участие девелоперы, развивающие внутри своих экосистем те же направления – технологии и инновации. С центром «Сколково» Upside Development связывает давнее успешное партнерство в части разработки и внедрения инновационных программ для строительной сферы. Поэтому мы проявили инициативу в реализации амбициозного проекта – строительства нового технопарка в рамках экосистемы «Сколково». В нем будет создана уникальная среда для развития научно-теоретических и практических навыков с лабораториями и офисами для наиболее перспективных отраслей экономики. Мы уверены, что новый кластер станет не только центром для научных исследований, в нем можно будет комфортно и бесшовно выстраивать важные для современного горожанина процессы: работу, нетворкинг, продуктивный досуг», – отметил управляющий партнер компании Upside Development Алексей Перлин.

«В «Сколково» сосредоточены уникальные компетенции в области строительных технологий, и запуск специализированного технопарка их значительно усилит. Именно наша экосистема стала первопроходцем в тестировании и реализации многих решений, которые основаны на принципах умного города и умного дома. Теперь эти инновации можно встретить по всей стране. При поддержке фонда строительные стартапы показывают весомые результаты: более ста их разработок уже нашли применение на стройплощадках крупнейших девелоперов страны. В тесном взаимодействии с правительством Москвы и отраслевым партнером мы реализуем проект нового технопарка, который станет точкой притяжения и сборки для передовых решений в строительстве и обеспечит их эффективное внедрение в городскую экономику», – сказал председатель правления фонда «Сколково» Сергей Перов.

В течение последних пяти лет строительные технологии в «Сколково» развиваются опережающими темпами. В частности, в рамках отраслевой акселерационной программы Build UP рассмотрено свыше 4 тыс. профильных стартапов, из которых более 100 решений успешно внедрены на строительных площадках девелоперов-партнеров. Upside Development является партнером Build UP на протяжении трех лет. Новый этап перехода к строительству собственного центра в «Сколково» – очередной виток расширения сложившегося партнерства.