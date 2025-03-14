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Перлин Алексей
|14.03.2025
|Upside Development инвестирует в строительство технопарка в «Сколково» 4,7 млрд рублей 1
|02.09.2024
|71% москвичей считают, что в современной школе должен быть ИT-полигон 1
Перлин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 38 1
|Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7545 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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