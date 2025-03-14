Получите все материалы CNews по ключевому слову
Upside Development Апсайд Девелопмент
|14.03.2025
|Upside Development инвестирует в строительство технопарка в «Сколково» 4,7 млрд рублей 1
|02.09.2024
|71% москвичей считают, что в современной школе должен быть ИT-полигон 1
Upside Development и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.