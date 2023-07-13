Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа

Webinar Group расширяет возможности совместной работы в онлайне Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций, за последний месяц значительно расширила набор функций платформы Webinar для удобства совместной работы во время онлайн-встреч, видеоконференций и вебинаров. Новые возможности позволят повысить эффективность онлайн-мероприятий и вовлеченность их участников. Например, теперь поль

Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис» МТС объявила о том, что провайдер CloudMTS запустил сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мой офис» в облаке. Начать работать с решением «Офис CloudMTS» можно уже через несколько часов после подписания договора. Клиентам CloudMTS стал

VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы го типа коммуникаций.Во время видеозвонка всем пользователям доступен полный набор инструментов для совместной работы: демонстрация экрана, доска для рисования, голосования и опросы, загрузка м

Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace ный сервис VK WorkDisk для хранения и редактирования файлов. Они поддерживают работу на всех популярных устройствах и операционных системах. «У VK огромный опыт в развитии сервисов для коммуникации и совместной работы. Всеми продуктами VK WorkSpace более 10 тыс. наших сотрудников пользуются каждый день. Они интуитивно понятные, удобные и интегрированы между собой, — сказал Михаил Чижиков, р

Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность также запись в добровольцы». «Мы проделали в этом году большую работу и смогли быстро развернуть ключевые инструменты по поддержке и информированию граждан в связи с частичной мобилизацией. Механизм совместной работы министерств, ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность. Я благодарю всех участников за оперативность, отдельная благодарность руководи

«Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы софт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и Gelarm, разработчик отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, объявили о старте совместной работы. Сотрудничество позволит команде «Сиссофт» предложить рынку проверенное решение в области внедрения систем мониторинга, инвентаризации и корпоративных хранилищ данных. «Сейчас

Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk Компания «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудн

Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний rp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по диза

В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro Pruffme, платформу для совместной работы и обучения в режиме реального времени, включили в реестр российского программного обеспечения. Это официальное подтверждение того, что платформа создана в России и соответству

Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис» мпания использует все возможности «Р7», но наибольшей популярностью пользуется функциональность для совместной работы с документами и проектного управления. Также востребованы инструменты комму

Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей Logitech объявляет о масштабном обновлении Sync — платформы управления устройствами, созданной для поддержки современной гибридной рабочей среды. Теперь Sync поддерживает персональные устройства для совместной работы, такие как веб-камеры, гарнитуры и док-станции, что позволит ИТ-специалистам легко управлять конференц-залами и рабочими станциями из единого облачного интерфейса. Более полов

Zextras запустила открытое решение для совместной работы Zextras представила Carbonio, решение с открытым исходным кодом для электронной почты и совместной работы, ориентированное на растущий сегмент организаций с высокими требованиями к конфиденциальности и независимости данных. Потенциальными клиентами являются государственные организ

Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной Microsoft анонсировала Mesh for Teams – решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом

Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы комплекса Webex, платформы для гибридной работы. Новые функции для проведения совещаний и обмена сообщениями гарантируют равное присутствие участников, где бы они ни находились. Новые устройства для совместной работы в диапазоне от персональных домашних и офисных рабочих пространств до комплексных совещательных пространств, а также новое портфолио Webex Events обеспечивают поддержку гибрид

«Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы ИТ-компания «Инфосистемы Джет» открыла на территории своего московского офиса шоурум систем видеоконференцсвязи (ВКС), голоса и решений для совместной работы. Это первый в России мультивендорный шоурум по решениям сollaboration, в котором представлены все сегменты и полный перечень оборудования систем ВКС от ведущих производителей

Check Point Software Technologies приобретает Avanan обретении Avanan, одной из самых быстрорастущих компаний в сфере облачной защиты электронной почты. Технология Avanan обеспечивает высочайший уровень безопасности для электронной почты и сервисов для совместной работы по модели SaaS. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity, чтобы предоставить самое надежное в мире предложение по защите коммуникаций в облаке. Бл

Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня Как развивался российский «офис» С момента первого релиза в 2015 г. «МойОфис» прошел путь от достаточно сырого решения до развитой экосистемы офисного ПО со своей концепцией совместной работы и уникальными «фичами». Изначальная ориентация на госструктуры и крупных корпоративных игроков приросла версиями продуктов для физических лиц. Для частных пользователей выпуск

В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы На облачной платформе для совместной работы компании DataLine теперь доступен Wekan — онлайн kanban-доска. Пользователи платформы смогут подключить дополнительный инструмент проектного управления, обеспечивающий визуали

В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами В CRM «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами. Новый инструмент поддерживает текстовые файлы, таблицы и презентации в форматах: doc, docx, xls, xlsx, pptx, ppt. Cкоро будут доступны odt, rtf, txt, ods, csv,

HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов лительные ресурсы за счет программного обеспечения ZCentral Remote Boost, удостоенного премии Emmy. Совместная работа в режиме реального времени, реализованная в рамках этого решения, является

DataLine представила платформу для совместной работы DataLine представила платформу для совместной работы —безопасное облачное хранилище на базе NextCloud, дополненное инструментами для онлайн-взаимодействия: онлайн-редактор документов, таблиц и диаграмм; редактор медиафайлов; тре

Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности сть выбора для потребления сервисов как в традиционной, так и в обновленной среде». Для работы в трудовой сфере будущего организациям необходим надежно защищенный доступ к сети и эффективные средства совместной работы. 61% респондентов не уверены в том, каким будет будущее трудовой сферы; 89% считают главным сохранение безопасности, контроля и управления для пользовательских устройств, сете

Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы ду сотрудниками становятся все более востребованными. Переход на удаленный режим в сочетании с необходимостью поддерживать связь в разрозненных коллективах привел к росту спроса на облачные платформы совместной работы. С начала пандемии использование цифровых инструментов совместной работы, таких как Cisco Webex, выросло на 74%. В среднем за квартал число участников телеконференций W

S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году S7 Airlines, российская частная авиакомпания, и «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, подвели итоги совместной работы в 2020 г. Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. С этого момента объединенная кросс-функциональная команда занимается постоянным развитием и поддержкой основ

«О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году O`KEY Group S.A. и «Рексофт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом массовой самоизоляции. Однако ин

Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда Citrix покупает Wrike Американская Citrix объявила о покупке компании Wrike, которая занимается разработкой одноименного сервиса для организации совместной работы и управления проектами у фонда Vista Equity Partners. Размер сделки составит $2,25 млрд наличными, закрыть ее планируется в первой половине 2021 г. Основатель и действующий гл

Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы аммных средств, помогающих повысить эффективность бизнеса при дистанционном или смешанном формате работы. Платформа Smartsheet сочетает в себе функциональность ERP, инструменты управления проектами и совместной работы, а также средства управления контентом. Она помогает раскрывать потенциал сотрудников компании даже в сложных условиях. «Наша аналитика показывает, что в этом году наблюдается

Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud ов, занятых в сфере строительства, предлагается комплексная платформа управления процессами конструирования, объединяющая все необходимые данные в едином пространстве, что позволяет повысить удобство совместной работы, эффективно прогнозировать необходимость внесения изменений в проект, а также предоставляет рекомендации по повышению качества организации процессов, основанных на анализе дан

Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab Trimble объявила об интеграции своей облачной платформы для совместной работы Trimble Connect с Microsoft 365 и BIMcollab. Пользователи обеих платформ получат общий источник данных, который соединит всех участников проекта и предоставит им информацию дл

Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного обеспечения, который позволяет быстро создаватьпользовательские интерфейсы на основе решений Avaya для унифицированных коммуникаций и совместной работы. Приложение-клиент SDK доступно через партнерскую экосистему Avaya DevConnect на новой платформе Avaya Client SDK Developer Hub. Эта платформа предоставляет разработчикам библ

Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs Cisco анонсировала намерение приобрести компанию BabbleLabs, Inc., расположенную в г. Кэмпбелл (Campbell), штат Калифорния. Для повышения качества приложений для совместной работы и общения BabbleLabs использует продвинутые технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие выделять речь на фоне нежелательных шумов. Не ограничиваясь существу

Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров ляет новую интеграцию продуктов Microsoft и Genesys. Интеграция Microsoft Teams и Genesys Cloud открывает дополнительные возможности для командного взаимодействия, облегчает и повышает продуктивность совместной работы сотрудников компаний. С помощью Teams операторы корпоративных контакт-центров смогут без лишних усилий привлекать к решению клиентских запросов любых нужных специалистов внутр

Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений Компания Synesis, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала защищенную платформу для совместной работы сотрудников, в том числе государственных организаций и корпораций. Платформа Frisbee построена на базе корпоративного мессенджера и может интегрироваться с ИТ-системами заказч

Orange внедрила контакт-центр и сервисы совместной работы для крупнейшей судоходной компании Израиля ZIM Integrated Shipping расширила сотрудничество с Orange Business Services по таким направлениям, как облачный контакт-центр и сервисы совместной работы, включая услуги связи, а также аудио- и видеоконференции. Внедряемое решение увеличит эффективность совместной работы и производительность труда в 20 контакт-центрах ZI

Lancloud и Zextras запустили сервис корпоративной почты и совместной работы на базе Zimbra Российский провайдер корпоративных облачных сервисов Lancloud и разработчик приложений для СПО Zextras, объявили о запуске новой услуги – корпоративной платформы для коммуникаций и совместной работы на базе почтового сервера с открытым кодом Zimbra. Российские пользователи получили решение, объединяющее корпоративную почту, контакты, календари, редакторы текстов, таблиц,

Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке проведении виртуальных совещаний и вебинаров, стоит бесплатно протестировать решение OpenScape Web Collaboration. С его помощью можно собирать в одно время и в одном месте до тысячи пользовате

Cisco представила решения для совместной работы на дому и в офисе Cisco провела в Москве круглый стол, в ходе которого рассказала о новых возможностях своих решений для совместной работы. Так, впервые в России журналистам были представлены новые Webex-устройства на основе искусственного интеллекта, а также Cisco Webex Assistant for Webex Meetings – первый цифр

Cisco обновила Cisco Webex для безопасной совместной работы ми. Мы надеемся, что пользователи Webex получат аналогичные результаты, — сказал Шри Шринивасан (Sri Srinivasan), вице-президент и генеральный директор подразделения Cisco по разработке продуктов для совместной работы. — Мы рады предложить эту и другие когнитивные функции 300 миллионам пользователей портфолио Cisco Collaboration. Эта технология в корне изменит способы персонализации решений

Сотрудничество человека и робота Сотрудничество человека и робота (Human-Robot Collaboration), или взаимодействие человека с роботом (людей с роботами) (Human-Robot Interac