Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 143708
ИКТ 11304
Организации 8996
Ведомства 1425
Ассоциации 860
Технологии 3216
Системы 22425
Персоны 59358
География 2285
Статьи 1455
Пресса 1076
ИАА 651
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2327
Мероприятия 826

Collaboration Совместная работа Командная работа Коллективная работа

Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа


13.07.2023 Webinar Group расширяет возможности совместной работы в онлайне

Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций, за последний месяц значительно расширила набор функций платформы Webinar для удобства совместной работы во время онлайн-встреч, видеоконференций и вебинаров. Новые возможности позволят повысить эффективность онлайн-мероприятий и вовлеченность их участников. Например, теперь поль
24.04.2023 Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис»

МТС объявила о том, что провайдер CloudMTS запустил сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мой офис» в облаке. Начать работать с решением «Офис CloudMTS» можно уже через несколько часов после подписания договора. Клиентам CloudMTS стал
14.03.2023 VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы

го типа коммуникаций.Во время видеозвонка всем пользователям доступен полный набор инструментов для совместной работы: демонстрация экрана, доска для рисования, голосования и опросы, загрузка м
03.03.2023 Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace

ный сервис VK WorkDisk для хранения и редактирования файлов. Они поддерживают работу на всех популярных устройствах и операционных системах. «У VK огромный опыт в развитии сервисов для коммуникации и совместной работы. Всеми продуктами VK WorkSpace более 10 тыс. наших сотрудников пользуются каждый день. Они интуитивно понятные, удобные и интегрированы между собой, — сказал Михаил Чижиков, р
26.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность

также запись в добровольцы». «Мы проделали в этом году большую работу и смогли быстро развернуть ключевые инструменты по поддержке и информированию граждан в связи с частичной мобилизацией. Механизм совместной работы министерств, ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность. Я благодарю всех участников за оперативность, отдельная благодарность руководи
18.11.2022 «Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы

софт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и Gelarm, разработчик отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, объявили о старте совместной работы. Сотрудничество позволит команде «Сиссофт» предложить рынку проверенное решение в области внедрения систем мониторинга, инвентаризации и корпоративных хранилищ данных. «Сейчас
19.10.2022 Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk

Компания «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудн
12.05.2022 Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний

rp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по диза
11.04.2022 В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro

Pruffme, платформу для совместной работы и обучения в режиме реального времени, включили в реестр российского программного обеспечения. Это официальное подтверждение того, что платформа создана в России и соответству
16.03.2022 Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис»

мпания использует все возможности «Р7», но наибольшей популярностью пользуется функциональность для совместной работы с документами и проектного управления. Также востребованы инструменты комму
03.02.2022 Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей

Logitech объявляет о масштабном обновлении Sync — платформы управления устройствами, созданной для поддержки современной гибридной рабочей среды. Теперь Sync поддерживает персональные устройства для совместной работы, такие как веб-камеры, гарнитуры и док-станции, что позволит ИТ-специалистам легко управлять конференц-залами и рабочими станциями из единого облачного интерфейса. Более полов
09.11.2021 Zextras запустила открытое решение для совместной работы

Zextras представила Carbonio, решение с открытым исходным кодом для электронной почты и совместной работы, ориентированное на растущий сегмент организаций с высокими требованиями к конфиденциальности и независимости данных. Потенциальными клиентами являются государственные организ
02.11.2021 Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной

Microsoft анонсировала Mesh for Teams – решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом

27.10.2021 Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы

комплекса Webex, платформы для гибридной работы. Новые функции для проведения совещаний и обмена сообщениями гарантируют равное присутствие участников, где бы они ни находились. Новые устройства для совместной работы в диапазоне от персональных домашних и офисных рабочих пространств до комплексных совещательных пространств, а также новое портфолио Webex Events обеспечивают поддержку гибрид
22.10.2021 «Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» открыла на территории своего московского офиса шоурум систем видеоконференцсвязи (ВКС), голоса и решений для совместной работы. Это первый в России мультивендорный шоурум по решениям сollaboration, в котором представлены все сегменты и полный перечень оборудования систем ВКС от ведущих производителей

01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan

обретении Avanan, одной из самых быстрорастущих компаний в сфере облачной защиты электронной почты. Технология Avanan обеспечивает высочайший уровень безопасности для электронной почты и сервисов для совместной работы по модели SaaS. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity, чтобы предоставить самое надежное в мире предложение по защите коммуникаций в облаке. Бл
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

Как развивался российский «офис» С момента первого релиза в 2015 г. «МойОфис» прошел путь от достаточно сырого решения до развитой экосистемы офисного ПО со своей концепцией совместной работы и уникальными «фичами». Изначальная ориентация на госструктуры и крупных корпоративных игроков приросла версиями продуктов для физических лиц. Для частных пользователей выпуск
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы

На облачной платформе для совместной работы компании DataLine теперь доступен Wekan — онлайн kanban-доска. Пользователи платформы смогут подключить дополнительный инструмент проектного управления, обеспечивающий визуали
26.05.2021 В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами

В CRM «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами. Новый инструмент поддерживает текстовые файлы, таблицы и презентации в форматах: doc, docx, xls, xlsx, pptx, ppt. Cкоро будут доступны odt, rtf, txt, ods, csv,

19.05.2021 HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов

лительные ресурсы за счет программного обеспечения ZCentral Remote Boost, удостоенного премии Emmy. Совместная работа в режиме реального времени, реализованная в рамках этого решения, является

13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы

DataLine представила платформу для совместной работы —безопасное облачное хранилище на базе NextCloud, дополненное инструментами для онлайн-взаимодействия: онлайн-редактор документов, таблиц и диаграмм; редактор медиафайлов; тре
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности

сть выбора для потребления сервисов как в традиционной, так и в обновленной среде». Для работы в трудовой сфере будущего организациям необходим надежно защищенный доступ к сети и эффективные средства совместной работы. 61% респондентов не уверены в том, каким будет будущее трудовой сферы; 89% считают главным сохранение безопасности, контроля и управления для пользовательских устройств, сете
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы

ду сотрудниками становятся все более востребованными. Переход на удаленный режим в сочетании с необходимостью поддерживать связь в разрозненных коллективах привел к росту спроса на облачные платформы совместной работы. С начала пандемии использование цифровых инструментов совместной работы, таких как Cisco Webex, выросло на 74%. В среднем за квартал число участников телеконференций W
08.02.2021 S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

S7 Airlines, российская частная авиакомпания, и «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, подвели итоги совместной работы в 2020 г. Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. С этого момента объединенная кросс-функциональная команда занимается постоянным развитием и поддержкой основ
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

O`KEY Group S.A. и «Рексофт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом массовой самоизоляции. Однако ин
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

Citrix покупает Wrike Американская Citrix объявила о покупке компании Wrike, которая занимается разработкой одноименного сервиса для организации совместной работы и управления проектами у фонда Vista Equity Partners. Размер сделки составит $2,25 млрд наличными, закрыть ее планируется в первой половине 2021 г. Основатель и действующий гл
14.12.2020 Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы

аммных средств, помогающих повысить эффективность бизнеса при дистанционном или смешанном формате работы. Платформа Smartsheet сочетает в себе функциональность ERP, инструменты управления проектами и совместной работы, а также средства управления контентом. Она помогает раскрывать потенциал сотрудников компании даже в сложных условиях. «Наша аналитика показывает, что в этом году наблюдается
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud

ов, занятых в сфере строительства, предлагается комплексная платформа управления процессами конструирования, объединяющая все необходимые данные в едином пространстве, что позволяет повысить удобство совместной работы, эффективно прогнозировать необходимость внесения изменений в проект, а также предоставляет рекомендации по повышению качества организации процессов, основанных на анализе дан
23.10.2020 Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab

Trimble объявила об интеграции своей облачной платформы для совместной работы Trimble Connect с Microsoft 365 и BIMcollab. Пользователи обеих платформ получат общий источник данных, который соединит всех участников проекта и предоставит им информацию дл
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций

удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного обеспечения, который позволяет быстро создаватьпользовательские интерфейсы на основе решений Avaya для унифицированных коммуникаций и совместной работы. Приложение-клиент SDK доступно через партнерскую экосистему Avaya DevConnect на новой платформе Avaya Client SDK Developer Hub. Эта платформа предоставляет разработчикам библ
27.08.2020 Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs

Cisco анонсировала намерение приобрести компанию BabbleLabs, Inc., расположенную в г. Кэмпбелл (Campbell), штат Калифорния. Для повышения качества приложений для совместной работы и общения BabbleLabs использует продвинутые технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие выделять речь на фоне нежелательных шумов. Не ограничиваясь существу
30.07.2020 Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров

ляет новую интеграцию продуктов Microsoft и Genesys. Интеграция Microsoft Teams и Genesys Cloud открывает дополнительные возможности для командного взаимодействия, облегчает и повышает продуктивность совместной работы сотрудников компаний. С помощью Teams операторы корпоративных контакт-центров смогут без лишних усилий привлекать к решению клиентских запросов любых нужных специалистов внутр
29.07.2020 Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений

Компания Synesis, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала защищенную платформу для совместной работы сотрудников, в том числе государственных организаций и корпораций. Платформа Frisbee построена на базе корпоративного мессенджера и может интегрироваться с ИТ-системами заказч
09.07.2020 Orange внедрила контакт-центр и сервисы совместной работы для крупнейшей судоходной компании Израиля

ZIM Integrated Shipping расширила сотрудничество с Orange Business Services по таким направлениям, как облачный контакт-центр и сервисы совместной работы, включая услуги связи, а также аудио- и видеоконференции. Внедряемое решение увеличит эффективность совместной работы и производительность труда в 20 контакт-центрах ZI
07.07.2020 Lancloud и Zextras запустили сервис корпоративной почты и совместной работы на базе Zimbra

Российский провайдер корпоративных облачных сервисов Lancloud и разработчик приложений для СПО Zextras, объявили о запуске новой услуги – корпоративной платформы для коммуникаций и совместной работы на базе почтового сервера с открытым кодом Zimbra. Российские пользователи получили решение, объединяющее корпоративную почту, контакты, календари, редакторы текстов, таблиц,

27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке

проведении виртуальных совещаний и вебинаров, стоит бесплатно протестировать решение OpenScape Web Collaboration. С его помощью можно собирать в одно время и в одном месте до тысячи пользовате
27.03.2020 Cisco представила решения для совместной работы на дому и в офисе

Cisco провела в Москве круглый стол, в ходе которого рассказала о новых возможностях своих решений для совместной работы. Так, впервые в России журналистам были представлены новые Webex-устройства на основе искусственного интеллекта, а также Cisco Webex Assistant for Webex Meetings – первый цифр
30.01.2020 Cisco обновила Cisco Webex для безопасной совместной работы

ми. Мы надеемся, что пользователи Webex получат аналогичные результаты, — сказал Шри Шринивасан (Sri Srinivasan), вице-президент и генеральный директор подразделения Cisco по разработке продуктов для совместной работы. — Мы рады предложить эту и другие когнитивные функции 300 миллионам пользователей портфолио Cisco Collaboration. Эта технология в корне изменит способы персонализации решений
20.01.2020 Сотрудничество человека и робота

Сотрудничество человека и робота (Human-Robot Collaboration), или взаимодействие человека с роботом (людей с роботами) (Human-Robot Interac
13.11.2019 Avaya представила новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы

Avaya анонсировала Avaya IX Onespace — абсолютно новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы, которое расширяет возможности портфеля решений Avaya IX Workplace. Это новое, комплексное и интеллектуальное рабочее пространство с большим количеством настраиваемых параметр

Публикаций - 5559, упоминаний - 5786

Collaboration и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24121 852
IBM - International Business Machines Corp 9353 282
7715 258
SAP SE 5128 251
Cisco Systems 5018 242
Oracle Corporation 6533 238
Google LLC 11424 229
Softline - Софтлайн 2416 186
Ростелеком 10787 183
Intel Corporation 11929 176
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10981 158
HP Inc. 5629 141
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1362 131
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4555 127
TrueConf - ТруКонф 362 122
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 399 121
Yandex - Яндекс 6549 120
VideoMost - ВидеоМост 258 115
Huawei 3712 115
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1035 110
Apple Inc 11697 107
Spirit DSP - Спирит Корп 460 105
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8453 103
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2067 102
ЭОС - Электронные офисные системы 1166 94
Dell EMC 4980 93
Zoom Int - Zoom Video Communications 1383 93
Broadcom - VMware 2270 88
Samsung Electronics 10000 83
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3071 83
Docsvision - ДоксВижн 990 79
АйТи 1336 76
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 168 74
Directum - Директум 1015 72
Крок - Croc 1764 72
Meta Platforms - Facebook 4375 71
Корус Консалтинг ГК 1151 70
Adobe Systems 1528 67
Новые облачные технологии (НОТ) 429 64
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3347 63
Лента - Сеть розничной торговли 1916 182
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6620 152
РЖД - Российские железные дороги 1801 96
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2637 88
Почта России ПАО 2012 68
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 55
Открытие ФК - Банк Открытие 526 50
Газпром ПАО 1251 49
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 41
Альфа-Банк 1690 40
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 945 40
ГПБ - Газпромбанк 1026 35
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 764 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 403 32
Газпром нефть 560 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2047 30
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 371 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 382 27
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 453 27
ВсеИнструменты.ру 256 26
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 506 25
Связной ГК 1360 24
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1858 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1473 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 382 22
Россети Ленэнерго 1699 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 21
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1055 20
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 463 20
Почта Банк 427 20
LinkedIn 614 20
Visa International 1927 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 20
Интеррос - Росбанк АКБ 608 20
НСПК - Национальная система платежных карт 741 19
Русагро Группа Компаний 252 19
ВТБ - ВТБ24 662 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 765 19
РусГидро ПАО - ГидроОГК 278 18
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 413 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10606 330
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3496 245
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4733 117
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1811 115
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2939 113
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5492 105
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2822 104
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2336 71
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4179 66
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4342 65
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2669 61
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5126 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1758 60
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2602 59
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 55
Федеральное казначейство России 1657 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3133 46
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3172 37
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1306 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2248 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1313 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1135 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1807 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2113 30
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 239 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 872 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1780 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1310 23
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3390 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2578 22
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 166 21
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 280 19
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1024 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 754 17
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 744 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 262 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 714 16
Судебная власть - Judicial power 2222 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 324 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 572 62
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6188 40
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 655 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 275 15
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 13
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 187 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 279 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1001 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 8
SoGo - Open Source Groupware 8 7
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 6
Linux Foundation 178 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
АФТ - Ассоциация Финтех 113 4
ASF - Apache Software Foundation 108 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 209 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 3
Единая Россия - Политическая партия 286 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 35 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 87 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59639 2370
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45090 1467
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19516 1230
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27859 1081
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14801 993
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28385 985
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7134 896
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15925 852
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22841 824
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11743 801
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23769 696
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11849 646
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24108 613
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9118 574
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10944 546
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12255 530
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 529
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20224 507
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10359 436
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22903 427
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5831 421
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10370 421
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10391 405
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9999 404
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9162 393
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11610 389
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8786 377
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10044 363
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8775 351
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6174 349
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11767 344
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23451 343
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2314 343
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11075 339
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13836 317
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5531 312
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6723 311
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13341 301
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14565 301
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9772 298
Microsoft Windows 15086 453
Linux OS 9179 402
Google Android 13456 355
Apple iOS 7392 286
Microsoft Office 3573 273
Новые облачные технологии - МойОфис 660 221
Microsoft Office Excel 1144 191
Microsoft Exchange 1376 187
Microsoft Office 365 905 186
Microsoft SharePoint Products and Technologies 789 171
Microsoft Outlook 1348 158
Microsoft SharePoint Server 697 157
Microsoft Teams - MS Teams 474 155
Microsoft Skype 2015 148
Adobe Photoshop 712 140
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3973 133
Nintendo Wii - игровая консоль 759 129
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1800 128
Nintendo DS - игровая консоль 328 128
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 126
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1202 126
Apple macOS 1906 114
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 997 103
Apple iPad 3809 101
Apple Mac - Apple Macintosh 2928 97
НКТ - Р7-Офис 286 92
Microsoft Azure 1367 90
Microsoft Windows 2000 8659 89
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 88
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4664 86
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1888 84
Apple iPhone 6 4862 83
Microsoft SQL Server 1532 81
Cisco Webex - Intranets.com 191 80
Ред ОС - RedOS 677 78
Apple iPhone - серия смартфонов 6895 72
Oracle Java - язык программирования 2908 70
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 721 70
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2192 67
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3878 66
Шадаев Максут 829 48
Комиссаров Дмитрий 218 38
Одинцов Дмитрий 108 36
Щеглов Петр 54 35
Путин Владимир 2968 34
Курьянов Сергей 162 34
Свириденко Андрей 97 32
Рустамов Рустам 328 31
Калякин Павел 41 27
Абакумов Евгений 183 23
Прянишников Николай 289 22
Готальский Михаил 95 21
Никифоров Николай 1134 21
Смирнов Алексей 221 20
Анфимов Павел 42 19
Врацкий Андрей 94 19
Макаров Станислав 117 18
Ипатов Вадим 84 18
Рыжиков Сергей 111 18
Чернышенко Дмитрий 532 17
Иванова Елена 79 17
Воронин Павел 102 16
Ульянов Николай 77 16
Мишустин Михаил 592 15
Демидов Михаил 133 15
Серова Елена 319 15
Натрусов Артем 252 15
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 15
Чаркин Евгений 275 15
Агафонова Наталия 40 14
Бушмелев Сергей 44 14
Сотин Денис 189 14
Хомяк Юрий 38 13
Бейдер Александр 75 13
Свинцов Андрей 43 12
Нальский Максим 20 12
Касперская Наталья 282 12
Андреев Владимир 93 12
Нестеров Алексей 113 12
Паршин Максим 314 12
Россия - РФ - Российская федерация 134232 3215
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40989 787
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51051 484
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13794 428
Европа 21425 299
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16362 255
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13930 218
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16130 180
Германия - Федеративная Республика 12411 170
Казахстан - Республика 5298 122
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 120
Украина 7450 109
Франция - Французская Республика 7697 104
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6920 99
Япония 13134 99
Европа Восточная 3041 91
Беларусь - Белоруссия 5262 89
Индия - Bharat 5272 86
Африка - Африканский регион 3386 85
Азия - Азиатский регион 5304 78
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 75
Земля - планета Солнечной системы 10161 75
Ближний Восток 2853 72
Россия - УФО - Екатеринбург 3651 69
Россия - СФО - Новосибирск 3999 68
Испания - Королевство 3665 56
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2629 52
Канада 4784 51
Италия - Итальянская Республика 4277 49
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3482 49
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2658 48
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2829 47
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2759 46
Южная Корея - Республика 6482 44
Америка Северная - Североамериканский регион 3280 44
Финляндия - Финляндская Республика 3548 43
США - Калифорния 4556 41
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2530 41
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2491 39
Бразилия - Федеративная Республика 2293 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47770 1222
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45470 920
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26707 916
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12226 705
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6481 584
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12594 569
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10325 452
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22432 442
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16981 346
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15448 299
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5097 290
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10395 283
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5378 270
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5313 269
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7480 269
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6535 218
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9089 212
Английский язык 6399 212
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3498 204
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5316 191
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4718 176
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7899 174
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3540 158
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5259 158
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5674 155
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9409 154
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6220 153
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4409 152
Энергетика - Energy - Energetically 4736 150
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4847 144
Командировки - Системы управления командировками 1100 139
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2950 134
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7063 134
Спорт - Хоккей 239 128
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2744 126
Страхование - Страховое дело - Insurance 5458 126
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1837 125
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт 161 125
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2519 120
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2093 119
CNews Журнал 166 111
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11111 50
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5838 18
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1196 15
TAdviser - Центр выбора технологий 359 14
Ведомости 796 13
CNews - ZOOM.CNews 1818 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 792 11
Коммерсантъ - Издательский дом 1581 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 595 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 10
The Register 1514 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 915 9
FT - Financial Times 1193 8
Forbes - Форбс 720 8
The Verge - Издание 524 8
Мобильные системы 114 7
Ars Technica 405 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1265 7
Wired - Издание 226 7
ZDnet 595 7
Bloomberg 1197 6
NYT - The New York Times 1013 6
CrunchBase 72 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 5
ComputerWorld 144 5
CNews TV 747 5
Wikipedia - Википедия 458 5
Открытые системы ИД 173 4
AP - Associated Press 1995 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 4
Российская газета 260 4
РИА Новости 851 4
VNUNet.com 214 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 4
РБК Инновации 47 3
N+1 - Издание 147 3
Phys.org 972 3
The Washington Post 320 3
GigaOM 71 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7795 300
Gartner - Гартнер 3510 150
IDC - International Data Corporation 4886 148
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2859 131
Forrester Research 819 47
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 28
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 560 28
Fortune Global 500 285 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 290 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 957 16
Wainhouse Research 40 15
CNews Инновация года - награда 107 13
Frost & Sullivan 201 11
IBM Research 107 8
Fortune Global 100 140 7
IDC Russia - IDC Россия 157 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 7
Forrester Wave 45 7
Juniper Research 516 7
Forrester Consulting 26 6
Vanson Bourne 48 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 313 5
Markets&Markets Research 109 5
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 58 4
Fortune Global 1000 50 4
Strategy Analytics 284 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 4
ABI Research 233 4
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 4
Parallels SMB Cloud Insights 4 3
CNews SaaS рейтинг 25 3
ARC Advisory Group 20 3
CNews Рынок ИТ-услуг 161 3
Microsoft Research 138 3
Keypoint Intelligence 7 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 3
Current Analysis 24 3
BCG - Boston Consulting Group 104 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 132 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 862 37
РАН - Российская академия наук 1775 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1410 28
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 723 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 252 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 791 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 540 14
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 20 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 487 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 124 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 367 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 10
МГПУ - Московский городской педагогический университет 35 8
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 8
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 119 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 309 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 7
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 131 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 304 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 500 7
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 939 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 260 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 77 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 214 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 191 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 142 5
МЭИ - Московский энергетический институт 114 5
Т1 Цифровая академия 25 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 135 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 153 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 275 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 85 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 29 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 78
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1913 78
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2278 62
CNews FORUM Информационные технологии завтра 997 55
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 521 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1164 28
CNews AWARDS - награда 452 23
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 21
День молодёжи - 27 июня 740 18
CNews FORUM Кейсы 168 15
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 267 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 12
Docflow 146 12
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 120 10
CeBIT 611 10
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 8
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 112 7
Цифровая прокачка региона 29 6
Microsoft Imagine Cup 57 6
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 6
Связь-Экспокомм 109 5
CiscoLive! 10 4
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 4
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 3
Citrix Synergy 6 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 220 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 172 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280451, в очереди разбора - 809969.
Создано именных указателей - 143708.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще