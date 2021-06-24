В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы

На облачной платформе для совместной работы компании DataLine теперь доступен Wekan — онлайн kanban-доска. Пользователи платформы смогут подключить дополнительный инструмент проектного управления, обеспечивающий визуализацию и прозрачность выполнения задач.

Облачная платформа, зарекомендовавшая себя как удобный инструмент для совместной работы с документами, получила новый инструмент для планирования работы команд —kanban-доску Wekan. В рамках сервиса платформы специалисты DataLine разворачивают и настраивают Wekan для клиента. В основе решения лежит методология Kanban — система постановки задач, при которой все этапы проекта визуализируются на специальной доске. Это помогает пользователям управлять текущей работой: устанавливать и получать задачи с заданным сроком, всегда быть в курсе, на какой стадии находится проект, прогнозировать сроки выполнения поставленных целей.

Данные, размещенные на досках Wekan, хранятся в выделенном под каждого клиента облачном диске, использующем отказоустойчивую виртуальную инфраструктуру в дата-центре уровня Tier III. Доступ к данным имеют только авторизованные сотрудники заказчика. Благодаря этому информация по проекту и файлы не попадают в интернет, как следствие — не индексируются поисковиками и рекламными системами. Данные остаются только у клиента, который самостоятельно регулирует доступ к ним. Централизованная авторизация пользователей в онлайн kanban-доске реализуется с помощью решения ActiveDirectory или контроллера LDAP.

«Используя связку нашего облачного диска и kanban-доски на базе Wekan, можно организовать эффективную совместную работу сотрудников, что особенно актуально в условиях гибридной работы. Ставить задачи, контролировать их ход, сроки и исполнение, видеть загрузку сотрудников — это важная задача для любого бизнеса», — подчеркнул Михаил Соловьев, директор по развитию продуктов DataLine.

Платформа для совместной удаленной онлайн-работы — один из наиболее востребованных в сегодняшних реалиях сервисов. В его работе задействован Облачный диск DataLine, который позволяет пользователям безопасно хранить данные и обмениваться файлами. Платформа также имеет весь необходимый функционал для организации удаленной работы: онлайн-редактор документов разного формата, инструменты для работы с медиаконтентом в браузере, интеграция с любым почтовым клиентом. Кроме того, Облачный диск аттестован на соответствие требованиям по защите персональных данных 3 уровня. Благодаря этому пользователи платформы для совместной работы могут беспрепятственно обрабатывать персональные данные.