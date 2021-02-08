S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

S7 Airlines, российская частная авиакомпания, и «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, подвели итоги совместной работы в 2020 г.

Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. С этого момента объединенная кросс-функциональная команда занимается постоянным развитием и поддержкой основного информационного портала авиакомпании. Кроме того, в рамках ответственности команды создание интеграций портала с внутренними и внешними информационными ресурсами и системами, в том числе системой бронирования, биллинга, CRM-системой и т.д.

Одним из важных достижений сотрудничества S7 Airlines и «Рексофт» в 2020 г. стало завершение основного этапа по созданию собственной системы управления контентом – CMS Cabin и подготовка к выделению решения как отдельного продукта. Система максимально приспособлена под задачи компании и обладает возможностями гибкой дальнейшей кастомизации. Например, CMS Cabin позволяет за несколько часов разворачивать и настраивать такие высоконагруженные маркетинговые инициативы, как глобальные распродажи билетов, привлекающие на сайт большое количество клиентов S7 Airlines из всех регионов страны и мира. Так, с помощью данного механизма в 2020 г. компания провела шесть крупных распродаж билетов. По результатам эксплуатации платформы было принято решение об ее использовании для всего блока медиа-ресурсов S7 Airlines.

Также в 2020 г. командой была полностью переработана и обновлена функциональность блока поиска билетов и подбора направлений перелета. Например, добавились функции тематического поиска и рекомендации направлений, когда клиенту предлагаются все возможные варианты полетов авиакомпании в зависимости от места вылета, интересов (город, пляж, горы), финансовых возможностей и приемлемых дат путешествия.

Кроме того, авиакомпания предлагает пассажирам механизм отслеживания цен на билеты по интересующим направлениям. Аналитика удобна клиентам для принятия решения о покупке и планировании максимально экономичного путешествия. Одновременно с поиском сайт предлагает посетителям возможные варианты полетов, выбранных в соответствии с интересами конкретного клиента.

В 2020 г. была проведена глобальная оптимизация всего портала для поисковых систем, в том числе с переработкой страниц из «Блога S7 Airlines», где собрана полезная информация по всем городам полетов авиакомпании. В том числе проведен ряд интеграций с ресурсами, «подтягивающими» в материалы актуальную информацию о регионе: прогноз погоды, курсы валют и пр.

Отдельным блоком необходимо выделить работу объединенной команды по инициативам S7 Airlines в рамках взаимодействия с пассажирами в ситуации локдауна. Весной 2020 г. перед компанией встала задача по работе с пассажирами, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли воспользоваться приобретенными билетам. Первой инициативой S7 Airlines, анонсированной 30 марта, стала акция «Летайте дома»: в течение месяца за каждый день, проведенный дома, путешественники получали по 100 миль на личный счет в программе лояльности S7 Priority. Страница проекта была разработана и запущена командой за неделю с момента принятия решения о проведении акции.

Еще двумя новыми разделами портала авиакомпании в рамках работы с пассажирами во время пандемии стали страницы программы S7 Care и «Врачи на борту». Первая посвящена всем аспектам защиты пассажиров в условиях пандемии на каждом из этапов путешествия. Здесь были отражены дополнительные меры безопасности, внедренные в базовых аэропортах и на всех рейсах S7 Airlines: от поэтапной посадки в самолет и тщательной уборки каждого самолета до подготовки индивидуальных наборов средств защиты для каждого пассажира. Раздел «Врачи на борту» рассказывает о совместной программе привилегий для медицинских работников S7 Airlines и Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ).

Также нетривиальным техническим кейсом стала реализация осенней кампании S7 Airlines, делавшей акцент на цифровые форматы. В ее центре был проект по созданию новых пользовательских онлайн-путеводителей по России, который дополнялся баннерным размещением и поддержкой в социальных сетях. В основу путеводителя легли фотографии и рекомендации пользователей в Instagram. Чтобы стать участником проекта, нужно было выложить фото в ленту Instagram, поставить хештег #соавторыS7 и отметить аккаунт @s7airlines. Все фотографии были собраны в галерее на сайте S7, а выпуски путеводителя по разным регионам России регулярно размещались в сториз официальной страницы авиакомпании в социальной сети. С технической точки зрения проект был интересен автоматизацией интергации сайта S7 c API социальной сети через встроенное приложение для автоматического «подтягивания» наиболее популярных фотографий и разработкой механизма защиты от «накруток».

«В сотрудничестве с «Рексофт» нам важна вовлеченность команды в наши проекты и инициативы. Это позволяет качественно реализовывать все проекты в максимально сжатые сроки, что особенно было важно в 2020 г. Кроме того, хочу отметить высокую степень автоматизации работы и платформы в целом, что дает нам возможность выводить новые сервисы без перерыва в работе ресурса», – сказал Александр Яткевич, руководитель продукта со стороны S7 Group.

«Уже много лет мы являемся частью программы цифровизации одного из крупнейших предприятий страны и мировой авиационной отрасли. Системы компании, ее сервисы и официальный сайт меняются в ногу со временем и запросами рынка. Нам важно видеть, как наш ежедневный труд двигает нашего заказчика S7 Airlines в лидеры рынка авиационных перевозок», – отметил Зураб Белый, руководитель практики Java компании «Рексофт».