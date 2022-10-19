Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk

Компания «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра».

Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформах виртуализации, взаимодействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки.

NanoCAD — российская система автоматизированного проектирования (САПР), предназначенная для инженеров, конструкторов и архитекторов.

Специалисты компаний-разработчиков успешно протестировали возможность удаленной работы связки NanoCAD и Termidesk и зафиксировали совместимость продуктов. Эксперты отдельно отметили, что не смогли заметить разницу между работой напрямую со своего десктоп-компьютера и через виртуальную инфраструктуру, созданную с помощью Termidesk. Даже при удаленной работе временной лаг оказался меньше, чем способен ощутить человек.

Подобный результат стал возможным благодаря использованию целого ряда оригинальных решений, в частности, проприетарного протокола передачи данных LP. Так, для улучшения качества изображения и уменьшения задержек протокол использует графическое ядро на сервере. При этом поток видеоданных изначально генерируется как избыточный, за счет чего изображение на клиентской стороне восстанавливается даже при потере части сигнала в сети. Специализированный протокол передачи команд управления (движения мыши, нажатия клавиш) от клиентской машины на сервер обеспечивает отказоустойчивое управление в сетях передачи данных с потерями. Алгоритм автоматического изменения видеопотока несколько раз в секунду анализирует задержки при передачи данных на канале и при необходимости изменяет битрейт в большую или меньшую сторону, минимизируя потери данных при передаче. И, наконец, аппаратное декодирование видеопотока дает возможность применять клиентскую видеокарту для декодирования и отрисовки изображения. Это снижает нагрузку на центральный процессор клиентского компьютера и позволяет использовать даже очень слабые машины на стороне клиента.

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При необходимости изображение можно развернуть сразу на четырех больших мониторах, что пока может делать только одно отечественное VDI-решение — Termidesk от ГК «Астра».

«Мы ожидаем повышенного интереса со стороны компаний из сфер строительства, энергетики и промышленности, особенно авиа- и судостроения. При этом для администраторов и конечных пользователей переход с западного софта на комбинацию двух российских продуктов может быть максимально быстрым и легким — те же задачи, тот же функционал и меню управления», — отметил Денис Мухин, директор по развитию компании «Увеон — облачные технологии».