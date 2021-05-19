HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов

HP Inc. представила новые модели ноутбуков HP ZBook Studio G8, ZBook Fury G8 и ZBook Power G8, предназначенные для творческих профессионалов и опытных пользователей, которым важна высокая производительность, максимальная надежность, возможность апгрейда и гибкость работы для выполнения задач из любой локации.

Современные представители творческих профессий создают все более сложный контент и нуждаются в мощных и гибких технологиях, которые позволят им сохранять продуктивность и эффективно работать над совместными проектами. По мере того, как компании переходят от традиционной офисной модели к гибридному формату работы, техническим и творческим профессионалам требуются мобильные устройства с высокой производительностью, сравнимой со стационарными решениями профессионального класса. С учетом того, что 32% офисных сотрудников рассчитывают в будущем продолжать работать из дома, а 33% ИТ-руководителей сообщают о том, что поддержание условий для удаленной работы является их приоритетной задачей, компаниям необходимо соответствовать тенденциям «новой реальности».

В условиях гибридной рабочей среды возможность удаленной работы над совместными проектами становится все более важной. Решение HP ZCentral является неотъемлемой частью ведения бизнеса и помогает пользователям сохранять высокую продуктивность даже в условиях пандемии. HP ZCentral предоставляет доступ пользователям к своей рабочей станции, а также дает возможность задействовать ее вычислительные ресурсы за счет программного обеспечения ZCentral Remote Boost, удостоенного премии Emmy.





Совместная работа в режиме реального времени, реализованная в рамках этого решения, является мощным инструментом, позволяющим пользователям принимать участие в крупных проектах, получая доступ ко всем ресурсам, высокой вычислительной мощности и офисной или студийной инфраструктуре, независимо от их местонахождения. Пакет HP Security Suite обеспечивает безопасность пользовательских данных, в том числе благодаря новой системе обнаружения физических вторжений HP Tamper Lock, которая оповестит ИТ-подразделения, если кто-то попытается получить несанкционированный доступ к ноутбуку.

«Опытные пользователи нуждаются в тщательно подобранном персонализированном программном и аппаратном обеспечении, которое бы полностью соответствовало их предпочтениям в работе и давало возможность эффективной совместной работы над сложными проектами, – отмечает Джим Ноттингем (Jim Nottingham), генеральный директор и глобальный руководитель подразделения передовых решений (Advanced Compute and Solutions), HP Inc. – С выпуском ZBoot Studio, самой мощной рабочей станцией среди устройств этого размера, и ZBook Fury, обладающей максимальными возможностями для апгрейда при высокой степени мобильности, HP предлагает профессиональному сообществу самые передовые технологии, максимально высокую производительность и универсальность, помогая воплотить в жизнь каждый творческий прорыв».

Йоаким Альгстэм (Joakim Algstam), генеральный директор по платформам премиум-класса в Intel подчеркивает: «Intel всегда прислушивается к мнению своих пользователей. Мы выяснили, что для профессиональной деятельности им важно, чтобы мобильные системы отличались мощной производительностью – это позволит сотрудникам сохранять высокую продуктивность даже при работе из дома. Инженерам в HP удалось реализовать эту потребность в новой линейке HP ZBook G8. А мы разработали процессоры Intel Core 11-го поколения серии H и мобильные процессоры Intel Xeon W-11000, которые обеспечивают лучшую в отрасли производительность на уровне настольных компьютеров в корпусе ноутбука. Мы очень рады, что нам с HP удалось совместно поработать над этими инновациями и воплотить их в мобильных рабочих станциях ZBook G8».

«Для опытных пользователей современная производительность, высокая мобильность и возможность апгрейда уже стали безусловным стандартом, – отмечает Сандип Гупте (Sandeep Gupte), старший директор по решениям для профессиональной визуализации в NVIDIA. – Новейшие модели ZBook, построенные на базе графических процессоров для ноутбуков NVIDIA RTX, полностью соответствуют постоянно растущим потребностям современных профессионалов».

Компания HP, одним из приоритетов которой является забота об окружающей среде и достижение целей в области устойчивого развития, предлагает самое устойчивое в мире портфолио персональных компьютеров. Для финальной сборки 90% компьютеров и мониторов по всему миру, HP использует электрическую энергию только из возобновляемых источников. Линейка Z от HP расширила ассортимент экологичных продуктов, в конструкции которых используется океанический пластик и переработанные материалы.

HP продолжает внедрять инновации во всех аспектах деятельности компании – от изготовления упаковки до повышения энергетической эффективности. Для создания своей продукции, в том числе линейки Z, HP выбирает материалы, которые соответствуют стандарту использования токсичных веществ GreenScreen по методологии Safer Chemicals.

Модель HP ZBook Studio – самая мощная в мире рабочая станция среди устройств данного размера – позволяет пользователям заниматься творчеством в условиях высокой мобильности. Каждый элемент ZBook Studio, от клавиатуры до экрана, призван обеспечить пользователям свободу для творчества. Теперь профессионалы смогут осуществлять рендеринг и визуализацию в режиме реального времени, работать удаленно над совместными проектами и запускать компьютерные игры из любой локации. ZBook Studio создан для поддержки самых «требовательных» приложений для творчества, он обеспечивает качественные рабочие процессы и оптимальный пользовательский опыт.

Высокая точность в работе. Дисплеи HP DreamColor, работающие с частотой обновления 120 Гц, обеспечивают уверенность в результате за счет отображения миллиарда цветов со стопроцентной поддержкой цветового пространства DCI-P3, а также целостности и точности цветопередачи благодаря валидации PANTONE.

Совместная работа, где бы вы ни находились. Технология HP Sound Calibration обеспечивает кристально чистый звук и блокирует посторонние шумы, помогая организовать офис в любой точке мира. Пользователи могут персонализировать свое устройство через OMEN Gaming Hub.

Модель HP ZBook Studio обладает достаточной мощностью, чтобы дать пользователям максимум свободы для творчества: теперь за считанные секунды можно создавать анимацию, работать над рендерингом или визуализацией в режиме реального времени с мощной графикой для ноутбуков вплоть до NVIDIA RTX A5000 или GeForce RTX 3080, а также процессорами Intel Core i9 vPro 11 поколения.

Модели HP ZBook Fury, в том числе 15-дюймовая мобильная рабочая станция с самыми широкими в мире возможностями апгрейда и 17-дюймовая мобильная рабочая станция с разнообразными возможностями настройки, обеспечивают производительность настольных компьютеров, и при этом обладают изящным и тонким дизайном.

С технологией HP Sound Calibration, функцией поиска устройства Tile и опциональной технологией HP Sure View Reflect, защищающей информацию на экране от посторонних глаз. Потрясающий цвет и динамика изображения, вне зависимости от того, осуществляется ли просмотр контента или редактирование видео. Непревзойденное качество достигается благодаря технологии валидации от PANTONE и частоте обновления 120 Гц, реализованным в дисплеях DreamColor нового поколения.

Долговечность и возможности апгрейда. Благодаря алюминиевому корпусу высокой прочности, соответствующему стандартам MIL-STD, возможностям апгрейда без использования дополнительных инструментов и широкому выбору портов, вы можете комфортно работать в любых условиях.

Процессоры Intel Core i9 и Xeon 11 поколения, поддержка до 128 ГБ системной памяти на частоте 3200 МГц, графика для ноутбуков NVIDIA RTXTM A5000 и порты Thunderbolt 4 предоставляют функциональность и производительность, присущие настольным компьютерам, в портативном корпусе.

HP ZBook Power – самая демократичная мобильная рабочая станция в портфолио HP – предлагает пользователям высокую производительность на уровне профессиональных решений ZBook, а также безопасность и доступность сервисов корпоративного класса. С ZBook Power пользователям предлагается дизайн премиум-класса и профессиональные инструменты, в том числе графика, сертифицированная для работы с ведущим программным обеспечением.

Пользователи могут свободно перемещаться по дому или офису благодаря высокой надежности алюминиевого корпуса, соответствующего требованиям стандартов безопасности MIL-STD.

Поддержка самых сложных рабочих процессов. Теперь еще больше опытных пользователей смогут повысить свою производительность благодаря процессорам Intel 11 поколения, поддержке до 64 ГБ оперативной памяти на частоте 3200 МГц, графике NVIDIA RTXTM A2000 и поддержке PCIe G4.

HP ZBook Studio G8 появится в продаже в России в августе 2021 года. HP ZBook Fury G8 появится в продаже в России в августе 2021 года. HP ZBook Power G8 появится в продаже в России в августе 2021 года.