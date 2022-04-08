В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro

Pruffme, платформу для совместной работы и обучения в режиме реального времени, включили в реестр российского программного обеспечения. Это официальное подтверждение того, что платформа создана в России и соответствует всем стандартам МинЦифры.

Все вузы и российские компании могут использовать Pruffme в своей работе и быть уверенными в стабильности. К тому же на днях платформа выпустила два больших релиза, которые касаются совместной работы и решают задачи крупных компаний и вузов. Первое обновление — появление родительского аккаунта, позволяющего объединить аккаунты коллег под одним главным. Второе — увеличение размера доски для совместной работы.

Родительский аккаунт

Родительский аккаунт, называемый ещё главным, даёт возможность объединить несколько аккаунтов под одним — создать команду на платформе. Это значит, что компания или вуз оплачивают тариф только главного аккаунта и сотрудники используют его, работают со своих аккаунтов.

Приглашение в команду участника родительского аккаунта

В ближайшее время команда Pruffme собирается выпустить второй релиз родительского аккаунта. Планируется добавить возможность просматривать с главного аккаунта все онлайн-мероприятия, проводимые участниками команды. Это облегчит работу методистов и руководителей — они смогут в любой момент увидеть, что сейчас проводят их коллеги. Также можно будет увидеть и все записи мероприятий.

Огромная доска — альтернатива Miro

Большинство крупных компаний организовывали рабочие процессы на доске Miro. Но в марте сервис объявил, что больше не принимает оплаты из России. Активные пользователи доски задаются вопросом, а если не в Miro, то где. Pruffme в ответ на этот вопрос предлагает свою интерактивную доску.

На самом деле платформа еще в 2020 году реализовала собственную доску для совместной работы. Правда месяц назад она была небольшой и предназначалась по большей части для использования на вебинарах и видео-встречах. Сейчас размер доски значительно увеличился — чтобы увидеть всю доску нужен скролл и карта, позволяющая найти нужный участок и регулировать масштаб.

Также поменялось её позиционирование — теперь это пространство для организации работы и обучения с большим набором инструментов. Mind-map, Kanban-доски и другие шаблоны, инструменты для рисования, стикеры, фигуры, курсоры и много другого — всё для организации работы, планирования и брейнштормов.

Использование kanban на доске Pruffme

На доске можно работать во время онлайн-мероприятий с камерами и микрофонами. А можно отдельно как в Miro, предварительно поделившись ссылкой с коллегами. Доску можно сохранить на своём устройстве, скачав в png и jpeg формате.

Платформа для разных задач

Платформой уже пользуются Hyundai, Kia, Oriflame, Издательство Миф и другие компании, а также образовательные учреждения: Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Российский университет дружбы народов (РУДН), Санкт-Петербургский государственный институт Кино и Телевидения, Литературный институт имени А.М. Горького и другие российские вузы.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 CNews Analytics

Выбор платформы обусловлен следующими преимуществами:

Комплексное решение – инструменты для разных форматов онлайн-мероприятий и встреч на одной платформе. Для связи – вебинары и видеоконференции, для обучения и проверки знаний - курсы, тесты, квизы, для маркетинга – автовебинары, опросы, а для тренингов – интерактивные доски и групповые комнаты. Интерактивные инструменты для совместной работы: виртуальная реальность, собственная интерактивная доска с инструментами для рисования и стикерами, шаблонами для игр, окно для быстрых заметок, поднятие руки, квизы, опросы, менеджер комнат. Подробная статистика и аналитика по вовлеченности, присутствию и знаниям: контроль присутствия, статистика по каждому участнику – сеансы входа и выхода, сообщения, вопросы и т.д. Групповая работа на всех устройствах: быстрое подключение через браузер с любого устройства. Тестовый доступ на две недели с возможностью протестировать платформу на реальных мероприятиях. Полная функциональность на любом тарифе – все инструменты включены в каждый тариф.

Интерфейс вебинарной комнаты Pruffme

Чтобы познакомиться с платформой, задать вопросы и протестировать её на реальных мероприятиях можно посетить обучающий вебинар, который пройдёт 13 апреля в 15:00 по мск или записаться на персональную демонстрацию.