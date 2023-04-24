Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис»

МТС объявила о том, что провайдер CloudMTS запустил сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мой офис» в облаке. Начать работать с решением «Офис CloudMTS» можно уже через несколько часов после подписания договора.

Клиентам CloudMTS стали доступны по SaaS-модели несколько вариантов продукта партнера: «Почта и облачный диск» – облачное решение для работы с почтой, контактами и календарями, а также для управления файлами со встроенным онлайн-редактором документов; «Профессиональный» – комплекс безопасных приложений и систем для профессиональных коммуникаций и работы с документами в облаке и офлайн на любых устройствах.

Решения для бизнес-коммуникаций в облаке особенно актуальны для предприятий с большим количеством филиалов в разных городах, сотрудники которых ежедневно обрабатывают много информации, обмениваются файлами и совместно редактируют их, в том числе работая удаленно. Отличительная особенность «Офис CloudMTS» от других решений в том, что клиенту не нужно ничего настраивать самостоятельно: сертифицированные специалисты облачного провайдера могут подключить сервис в любом удобном для заказчика формате в частном, публичном или гибридном облаке.

Проект базируется на собственной виртуальной инфраструктуре МТС. Специалисты CloudMTS спроектировали отказоустойчивую, безопасную и высокопроизводительную архитектуру. Используется мультитенантная инсталляция – это подход, который позволяет изолированно обслуживать пользователей из разных организаций в рамках одного сервиса.

«Благодаря CloudMTS клиент получает не просто популярный офисный продукт, а готовый надежный сервис, которым можно пользоваться сразу через веб-интерфейс или мобильное приложение, возможность оперативно менять количество лицензий в зависимости от задач бизнеса, а также квалифицированную техническую поддержку, специалисты которой прошли профессиональное обучение по продуктам «Мой офис». Все это возможно только при работе с сервисом на инфраструктуре МТС», – сказала Вера Баева, директор по развитию продуктов CloudMTS.

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«Мы стремимся сделать наши решения доступными для как можно большего количества организаций. Облачная модель подписки к безопасному и современному офисному ПО снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами» – отметил Александр Иванников, коммерческий директор компании «Мой офис».

Помимо облачного решения «Офис CloudMTS», МТС также предоставляет корпоративным клиентам продукты «Мой офис» с марта 2022 г. по модели on-premise – с установкой программного обеспечения на устройствах заказчика. Услугой уже воспользовались крупные компании в 20 регионах России, в том числе в сфере промышленности, сельского хозяйства и энергетики. Пик продаж пришелся на июль 2022 г., когда сразу несколько зарубежных вендоров офисных приложений приостановили деятельность в России. В 2023 г. МТС планирует увеличить продажи десктопных решений и продуктов на основе частного облака в инфраструктуре клиента «Мой офис» в 10 раз.