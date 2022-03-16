Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис»

В 2021 г. на Калининградской железной дороге начался процесс перевода сотрудников на работу с российским пакетом офисных приложений «Р7-Офис. Корпоративный сервер», в данный момент решается вопрос расширения внедрения. Компания использует все возможности «Р7», но наибольшей популярностью пользуется функциональность для совместной работы с документами и проектного управления. Также востребованы инструменты коммуникаций, в том числе внутренний чат, возможность подключения единой среды к корпоративной почте, внутренний портал единого пространства.

«Благодаря внедрению «Р7-Офис» на Калининградской железной дороге удалось более эффективно выстроить процесс взаимодействия структурных подразделений в единой среде в рамках проектов. При организации удаленной работы сотрудников была настроена совместная работа с документами. Также минимизированы риски потери документов, хранящихся на локальных компьютерах и реализовано гибкое разграничение прав доступа. При этом нам оперативно удалось развернуть решение на мощностях железной дороги, то есть мы не столкнулись ни с техническими сложностями, ни с ошибками при внедрении ПО», – отметил представитель Калининградской железной дороги.

Внедрение российского решения позволило компании повысить эффективность межфункциональных взаимодействий за счет автоматизации проектного управления и повышения скорости и качества подготовки совместных документов.

Выбор в пользу разработки «Р7» компания сделала по итогам тестирования, где сравнила наиболее популярные российские решения. Оценивались функциональность управления проектами, совместной работы; совместимость форматов, хранение документов, сохранение форматирования и возможность интеграции с российскими операционными системами.

Первоначальные итоги перехода пользователей на «Р7-Офис» в компании показывают, что сотрудники быстро адаптировались к новым возможностям управления проектами и совместной работы. Особенно востребованы функции одновременного редактирования документов, режимы отображения правок и чаты внутри решения «Р7-Офис». Также отмечается привычный интуитивно понятный интерфейс, схожий с использовавшимся ранее программным обеспечением.

Организация планирует расширять в ближайшее время использование «Р7-Офис».