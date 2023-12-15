Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux

Мобильные устройства продолжают набирать популярность в сфере ВКС и корпоративных коммуникаций, позволяя сотрудникам подключаться к совместной работе и конференциям, общаться в асинхронном режиме независимо от присутствия в офисах и географического расположения. По оценке «Труконф», около 15% участников ВКС сегодня подключаются ко встречам с помощью мобильных устройств.

Чтобы снизить фрагментацию корпоративного общения и сделать его безопаснее, а также повысить мобильность сотрудников российских организаций, компания Труконф и «Группа Астра» обеспечили совместимость новой версии приложения с мессенджером TrueConf 8.3.2 с операционной системой Astra Linux Mobile. Это дает возможность сотрудникам использовать все привычные функции TrueConf, включая ВКС, мессенджер и инструменты для совместной работы, на своих мобильных устройствах под управлением защищенной ОС Astra Linux наравне с приложениями для ПК и автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

TrueConf 8 — линейка российских кроссплатформенных приложений «‎все в одном» со встроенным мессенджером, ВКС и технологиями ИИ, которые предоставляют пользователям необходимый функционал для совместной работы и цифровых коммуникаций. Приложение TrueConf 8.3.2 для мобильной Astra Linux поддерживает весь основной функционал настольных приложений TrueConf 8.3.2 для ОС Linux и адаптировано специально для использования на устройствах с сенсорным экраном.

Мобильная Astra Linux — адаптированная для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств операционная система, обеспечивающая реализацию сценариев мобильного использования в защищенной корпоративной ИT-инфраструктуре, а также функционирование требуемых мобильных технологий, аппаратных и программных компонентов. Мобильная Astra Linux работает на различных устройствах от российских производителей оборудования, защищенных на аппаратном уровне.

«В связи с развитием цифровизации и стремлением государства к обеспечению информационной безопасности мы видим запрос на российские мобильные платформы. И тут ключевым моментом является то, что Astra Linux Mobile предлагает дополнительные уровни защиты для данных и коммуникаций, — сказал Шухрат Махмадиев, заместитель руководителя отдела управления проектами «Группы Астра». — TrueConf — отечественный инструмент коммуникаций, которое помогает ведению бизнеса и общению в любой точке мира. В новой версии адаптирована работа в портретном режиме, что позволяет клиентам использовать продукт на полную мощность и облегчает работу с мобильными устройствами, на которых установлена Astra Linux Mobile».

«Мобильность в совместной работе — важный тренд, который требует от разработчиков своевременных интеграций и достижения совместимости, — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф». — Обеспечить компании необходимыми инструментами для коммуникаций в текущих условиях — важная цель, которой мы следуем совместно с нашим партнером «Группой Астра».

Пользователям TrueConf 8.3.2 для мобильной версии Astra Linux доступны все привычные инструменты для совместной работы: адресная книга, групповые конференции в различных режимах, видеозвонки один на один, планировщик онлайн-встреч, комнаты ожидания, корпоративный мессенджер, показ экранов и слайдов, обмен файлами и др.

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Решения «Труконф» и «Группы Астра» включены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры России. Совместимость позволит использовать для коммуникаций полностью российский стек технологий — российскую ВКС «Труконф» на отечественных устройствах, в том числе из реестра Минпромторга России, под управлением защищенной мобильной ОС Astra Linux.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

TrueConf — российский разработчик программного обеспечения и пионер в отрасли видеоконференцсвязи. C TrueConf видеоконференцсвязь становится доступной в корпоративных сетях любой сложности, в том числе на рабочих местах, мобильных устройствах, в переговорных комнатах через клиентские приложения и браузеры. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия. TrueConf является членом ассоциаций «Руссофт», ISDEF, АРПП «Отечественный софт» и «АДЭ».