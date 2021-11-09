Разделы

Открытое ПО
|

Zextras запустила открытое решение для совместной работы

Zextras представила Carbonio, решение с открытым исходным кодом для электронной почты и совместной работы, ориентированное на растущий сегмент организаций с высокими требованиями к конфиденциальности и независимости данных. Потенциальными клиентами являются государственные организации, крупные компании, медицинские учреждения, банки и все предприятия, работающие с персональными данными физических лиц, а также поставщики облачных сервисов, работающие с этими сегментами рынка.

Функции Carbonio изначально интегрированы, чтобы обеспечить удобство работы как для конечных пользователей, так и для системных администраторов. Основные характеристики нового продукта: полнофункциональный почтовый сервер с надежными средствами защиты от спама и вирусов, а также усовершенствованной веб-почтой с защищенной аутентификацией; система обмена сообщениями от индивидуальных чатов до групповых видеоконференций, в том числе с внешними участниками; масштабируемая система управления файлами. Профессиональные функции совместного редактирования с многосерверной архитектурой и широкими возможностями совместной работы, в том числе с внешними пользователями; мобильные приложения и встроенная синхронизация с iPhone, Android и Outlook делают Carbonio платформой, которую можно использовать удаленно; резервное копирование и восстановление в реальном времени, расширенные инструменты аварийного восстановления и поддержка резервного копирования на внешние хранилища; расширенное управление иерархическими, объектными и облачными хранилищами, включая сжатие и дедупликацию данных; высокая доступность, автоматическое переключение при отказе, активный/активный кластер с детальным контролем для каждого пользователя.

«Мы активно разрабатываем продукты в сегменте электронной почты и совместной работы более десяти лет, и видим, что все большее количество организаций запрашивает решение, полностью соответствующее требованиям о конфиденциальности и поддерживающее суверенитет данных, – сказал Паоло Сторти, генеральный директор Zextras. – Carbonio был разработан с нуля, чтобы без компромиссов соответствовать этим законным требованиям».

Zextras Carbonio доступно в двух версиях. Community Edition (CE), выпущенная в рамках AGPL и ориентированная на членов сообщества свободного программного обеспечения с открытым кодом (FOSS), предлагает все основные функции электронной почты и коммуникаций, в то время как коммерческое решение, ориентированное на крупные инфраструктуры, подходит для организаций, которым нужна масштабируемость, полная безопасность, отказоустойчивость и управление данными конечных пользователей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира

Google начала массовое распространение своей «секретной» операционной системы

Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы

В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей

Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ

Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021