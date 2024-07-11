Квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.36: совместная работа пользователей стала проще и безопаснее

Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, выпустила новую версию продукта. В версии 6.3.36 сделан акцент на удобстве совместной работы пользователей, повышении безопасности и стабильности платформы. Всего в новую версию вошли 23 разработки.

«Работая над обновлениями продукта, мы, конечно, всегда уделяем значительное внимание повышению безопасности и стабильности работы сервера. Но в версии 6.3.36 мы сделали акцент на доработке функций для совместной работы пользователей. Так, появились функции для удобного планирования встреч и ресурсов, улучшена совместимость с другими календарными системами. Устранен ряд проблем, с которыми сталкивались пользователи. Мы стремимся к тому, чтобы CommuniGate Pro стал еще более мощным инструментом для командной работы», – сказал генеральный директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

За упрощение совместной работы пользователей отвечает ряд нововведений. Новая версия CommuniGate Pro позволяет создавать ресурсные ящики, такие как переговорные комнаты, и видеть их занятость в календаре. Это упрощает планирование встреч и исключает двойное бронирование.

Добавлена поддержка расширений для получения информации о доступности участников встреч (Free/Busy) от других серверов календарей. Это также улучшает взаимодействие пользователей.

Для повышения безопасности добавлена поддержка PROXY протокола для HTTP, IMAP, SMTP, POP и PWD, что дает администраторам больше контроля над сетевыми подключениями и позволяет повысить уровень безопасности. Запрет на использование старых паролей улучшает безопасность учетных записей, снижает риск взлома аккаунтов с помощью скомпрометированных паролей.

В новой версии исправлен ряд критических ошибок, которые могли привести к аварийному завершению работы сервера, в том числе при работе с IMAP, XIMSS протоколами, что обеспечивает более стабильную и надежную работу платформы.

Исправлены ошибки отображения в веб-интерфейсе. Устранены проблемы с дублированием изображений в письмах, отображением больших календарных событий и форматированием текста, что делает работу в веб-интерфейсе более комфортной.

Повышена стабильность мобильной синхронизации. Ряд исправлений в протоколе AIRSYNC улучшают стабильность синхронизации почты, календарей и контактов на мобильных устройствах.