«О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

O`KEY Group S.A. и «Рексофт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом массовой самоизоляции. Однако интернет-магазинам, в первую очередь продуктового сегмента, потребовалось выдержать незапланированный наплыв покупателей и удовлетворить растущий спрос на услуги доставки на дом. В период с апреля по декабрь 2020 года количество заказов на okeydostavka.ru по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло в три раза.

Платформа электронной коммерции группы, okeydostavka.ru – сложная система, включающая интернет-сайт, мобильные приложения, ERP-систему, сеть терминалов сборки данных для доставки заказов. Для ускорения работы в условиях резко возросшего спроса была проведена оптимизация многих процессов. Так, например, в 30 раз была увеличена скорость печати документов заказа и были выполнены серьезные доработки и изменения в настройках систем интернет-магазина и его интеграции с ERP-системой на базе 1С.

Следующая часть работы, выполненная партнерами в 2020 году, была направлена на обеспечение стабильного функционирования сайта под возросшей нагрузкой. Во-первых, было проведено оперативное двукратное масштабирование серверных мощностей системы. Одновременно с усилением инфраструктуры была проведена оптимизация системы управления базами данных. В комплексе это позволило существенно оптимизировать скорость выполнения заказов интернет-магазина.

Еще одним важным изменением стала перенастройка логики работы клиентов с сайтом. Теперь клиент вначале выбирает время доставки, а затем в течение часа наполняет свою онлайн-корзину. Кроме того, «Рексофт» выполнил доработки системы, позволяющие оперативно освобождать интервалы времени доставки курьерской службы в случае, если клиент отменяет заказ. Такое решение повысило продуктивную загрузку курьерских служб «О’КЕЙ», обеспечив сервисом максимальное количество клиентов.

Также была решена задача по полной цифровизации маркетинговых инструментов во всей экосистеме электронной коммерции сети. Она характеризуется повышением скорости внедрения маркетинговых инициатив, большей персонализацией, экологичностью и повышением экономической эффективности. Все инструменты могут использоваться одновременно во всех каналах – онлайн или розничных магазинах, вне зависимости от того, где клиент совершил покупку. Данная цифровизация, включая выпуск электронных наклеек, управление баллами и бонусами, позволяет быстро и без дополнительных затрат, не нанося вред природе и не производя печатную продукцию, запускать программы лояльности и специальные акции.

«Обеспечение наших клиентов качественным сервисом по доставке заказов стало главной задачей ГК «О’КЕЙ» в этот период, – говорит Елена Ременникова, директор по электронной коммерции ГК «О’КЕЙ», – в 2020 году мы оперативно подготовили и воплотили целый ряд стратегических инициатив для достижения этой цели, работая как над перестройкой наших бизнес-процессов, так и технологической базой».

«Онлайн-платформы – одно из приоритетных направлений деятельности «Рексофт». 2020 год стал вызовом для объединенных проектных команд «заказчик-подрядчик». Для достижения необходимого заказчику результата сегодня требуется кардинальное сокращение времени предоставления клиентам нового и обновленного функционала, при сохранении промышленного качества работы решения. Пример слаженных действий объединенной команды на проекте «О’КЕЙ» показывает, что при правильной организации взаимодействия на базе системы, работающей под постоянно возрастающей нагрузкой, можно успешно менять технолгии и бизнес-процессы», - отметил Николай Потапов, директор департамента развития бизнеса компании «Рексофт».

Интернет-магазин «О’КЕЙ» устойчиво находится в топ-5 онлайн-продуктовых гипермаркетов страны, а сейчас успешно конкурирует не только с интернет-магазинами продуктовых сетей, но и новыми сервисами food-доставки.

Партнерство ГК «О’КЕЙ» и «Рексофт» стартовало в 2014 году с момента начала работ по запуску направления электронной коммерции сети. Уже в 2015 году совместными усилиями кросс-функциональной команды был запущен первый интернет-магазин «О’КЕЙ», ставший первой в России полноценной интернет-площадкой крупного сетевого ритейлера. Все последующие пять лет команда продолжала работать над развитием и совершенствованием онлайн-платформы, и 2020 год не стал исключением. Сегодня okeydostavka.ru – это полностью омниканальная платформа, работающая по принципу ‘ONE RETAIL’, когда онлайн и офлайн каналы органично сливаются, а покупателю становится одинаково удобно совершать покупки в любом из них. Все программы лояльности работают в едином формате - при покупках в гипермаркете, при заказе через сайт или мобильное приложение «О’КЕЙ».