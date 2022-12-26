Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание, на котором были подведены итоги работы Правительства по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в регионах России.

В нем приняли участие представители Минобороны, Минцифры, ОНФ и всех субъектов страны.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «С 2020 г. на единую службу 122, организованную по поручению Президента России Владимира Путина, поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн только в этом году. Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости “Омикроном”. С начала частичной мобилизации по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки былоорганизовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы “Объясняем.рф”. Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков».

В колл-центры службы 122 были направлены 735 ответов на актуальные для граждан вопросы. Также эти ответы оперативно размещались на портале «Объясняем.рф». На портале «Госуслуг» были развернуты сервисы: прием жалоб по вопросам частичной мобилизации, получение мобилизованными мер поддержки, а также запись в добровольцы».

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«Мы проделали в этом году большую работу и смогли быстро развернуть ключевые инструменты по поддержке и информированию граждан в связи с частичной мобилизацией. Механизм совместной работы министерств, ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность. Я благодарю всех участников за оперативность, отдельная благодарность руководителям цифровой трансформации на местах», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Одним из ключевых источников новостей о проведении частичной мобилизации для граждан стал портал «Объясняем.рф». За время существования раздела «Частичная мобилизация» на сайте зафиксировано более 50 млн просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 млн. Наиболее популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим. Для информирования о федеральных мерах поддержки был обновлен навигатор мер на «Объясняем.рф».