«Яндекс» купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme

«Яндекс» объявил о завершении сделки по приобретению технологической платформы Pruffme, которая включает сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций. Решения Pruffme доступны как в облаке, так и по модели on-premise — заказчики могут развернуть их на собственных серверах.

Решения Pruffme использовались при создании сервиса для работы с интерактивными досками «Яндекс Концепт», который начал работу в сентябре 2024 г. Их удалось быстро интегрировать в платформу, которую разработала команда «Яндекс 360». В процессе совместной работы над продуктом «Яндекс» оценил опыт команды партнёра и договорился о долгосрочном стратегическом развитии уже в рамках «Яндекс 360».

Сделка позволит объединить опыт команд «Яндекса» и Pruffme и использовать его для дальнейшего развития продуктовой линейки «Яндекс 360», в том числе сервиса «Концепта» и инструментов видеосвязи. Это, в свою очередь, позволит предложить клиентам новые возможности для решения личных и рабочих задач.

Клиенты Pruffme сохранят полный доступ ко всем привычным инструментам и смогут и дальше использовать сервисы платформы на прежних условиях.