Webinar Group расширяет возможности совместной работы в онлайне

Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций, за последний месяц значительно расширила набор функций платформы Webinar для удобства совместной работы во время онлайн-встреч, видеоконференций и вебинаров. Новые возможности позволят повысить эффективность онлайн-мероприятий и вовлеченность их участников.

Например, теперь пользователям Webinar доступен встроенный в интерфейс таймер. Этот инструмент полезен для любых рабочих встреч, на которых есть необходимость придерживаться строгих временных рамок. Среди возможных сценариев применения — выполнение заданий во время тренингов и обучения, мозговые штурмы, экзамены и собеседования.

Одна из новых функций, на необходимость которой часто указывал бизнес, — режим докладчика. Эта опция позволяет выступающему демонстрировать участникам встречи презентацию в формате MS PowerPoint или «Google презентации», просматривая заметки к слайдам в том же окне. При этом на экранах участников заметки не отобразятся.

Еще одна возможность — одновременное использование двух камер. Этот инструмент облегчает проведение гибридных мероприятий: например, одна из камер может быть направлена на выступающего, а другая — на маркерную доску в переговорной или аудитории. Функция подключается по запросу.

Кроме того, в Webinar стало удобнее использовать вкладку «Заметки». Теперь организатор может отправить записи, созданные во время встречи, себе или всем участникам. В «Заметках» также можно назначать ответственных за задачи — эти участники автоматически получат уведомления после встречи.

«Webinar Group стремится в ближайшем будущем объединить все виды бизнес-коммуникаций в рамках UCaaS-платформы. Каждая новая функция — это еще один шаг к универсальности нашего решения, — отметила Екатерина Пичелатова, руководитель группы продуктового маркетинга Webinar Group. — В ближайших релизах мы запустим интеграцию с оборудованием в гибридных аудиториях Webinar Rooms. Также будет доступна возможность транскрибации и автоматического создания протокола встречи. Мы внимательно следим за тенденциями и потребностями российского бизнеса и уверены, что такой подход позволит компаниям улучшать бизнес-результаты с помощью нашего продукта».