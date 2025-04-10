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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пичелатова Екатерина



10.04.2025 «МТС Линк» внедрила ИИ-помощника в сервис «Формы» 1
28.08.2024 Аналитика «МТС Линк»: летом россияне меньше созванивались по работе, но больше учились 1
07.03.2024 «МТС Линк» запустил маркетплейс интеграций и витрину курсов для корпоративных пользователей 1
27.12.2023 За год на платформе «МТС Линк» прошло 5 млн онлайн-мероприятий 1
13.07.2023 Webinar Group расширяет возможности совместной работы в онлайне 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Пичелатова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 362 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13015 3
Telegram Group 2118 1
Google LLC 11895 1
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2376 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2060 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7301 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 1
Оповещение и уведомление - Notification 4766 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 113 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24536 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8222 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2475 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1826 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1467 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2309 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1771 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Экзамены 436 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
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