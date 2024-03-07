«МТС Линк» запустил маркетплейс интеграций и витрину курсов для корпоративных пользователей

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявила о запуске маркетплейса интеграций для корпоративных клиентов. А у пользователей сервиса «Курсы» от «МТС Линк» появилась возможность создавать витрины курсов.

Маркетплейс интеграций — это специальный раздел «МТС Линк», доступный на тарифах с API. Теперь администраторы в компаниях смогут настраивать интеграции «МТС Линк» со сторонними сервисами без помощи программистов. Например, готовая интеграция с конструктором сайтов Tilda позволит собирать регистрации на мероприятия на лендингах, созданных с его помощью. Списки участников не нужно будет отдельно загружать на платформу «МТС Линк». А благодаря интеграции с Telegram компании смогут запустить бота, который будет уведомлять клиентов о предстоящих мероприятиях, а их участников — об изменении времени встреч и вебинаров. Маркетплейс будет постоянно пополняться новыми интеграциями.

«МТС Линк» запустил маркетплейс интеграций и витрину курсов для корпоративных пользователей

Также разработчики усовершенствовали работу с сервисом «Курсы» — решением для создания онлайн-курсов и организации обучения. Теперь на платформе можно создать витрину — каталог общедоступных и открытых курсов организации, к которой будут иметь доступ все сотрудники. Курсы отображаются в личном кабинете пользователя в виде карточек, в которых содержится основная информация о курсе: название, количество зарегистрированных и активных участников и другие полезные данные. Карточки разделены на три вкладки: «Веду» — здесь отображаются курсы, в которых пользователь является автором или модератором, «Прохожу» — для курсов, которые пользователь проходит сам, и «Курсы организации» — общая витрина, где собраны все курсы, доступные сотрудникам организации. Любой сотрудник сможет самостоятельно выбрать актуальную тему на третьей вкладке и записаться на курс.

«Мы в «МТС Линк» стремимся создавать решения, которые освобождают время специалистов, избавляя их от рутинных задач. Пример — наши функции на основе искусственного интеллекта: автоматическая расшифровка и подведение итогов встреч. Новые инструменты также служат оптимизации процессов. Так, маркетплейс экономит время ИТ-департаментов на настройку интеграций; сами интеграции сокращают временные затраты маркетологов, аналитиков и организаторов мероприятий. А витрина курсов значительно улучшает опыт пользователей, проходящих обучение внутри компании», — отмечает руководитель группы продуктового маркетинга «МТС Линк» Екатерина Пичелатова.