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«МТС Линк» внедрила ИИ-помощника в сервис «Формы»

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, внедрила помощника на основе искусственного интеллекта в свой сервис для тестов и опросов «Формы». Нейросеть будет автоматически проверять ответы, данные в свободной форме. Функция предназначена для экономии времени преподавателей.

Сервис «Формы» — это конструктор опросов, тестов и голосований «МТС Линк». Для качественной проверки знаний преподаватели и обучающие тренеры всегда включают в тестирования как вопросы с выбором варианта ответа, так и открытые вопросы. Ранее сервис «Формы» автоматически проверял выбранные пользователями варианты, а свободные формулировки организаторам приходилось оценивать вручную. Теперь эту задачу можно делегировать ИИ-помощнику. В основе технологии лежит LLM-модель от MTS AI.

Чтобы искусственный интеллект корректно проверял ответы, автор формы может самостоятельно писать промпты (инструкции) для проверки. Для повышения качества оценки в промпт можно включить дополнительные сведения о респондентах, например, возраст или уровень подготовки. Промпт также можно дополнить информацией о предмете или отрасли. Подробная инструкция по настройке будет доступна всем пользователям в открытой базе знаний. «Формы» с ИИ-помощником можно будет запускать прямо во время онлайн-встреч и вебинаров — это позволит организаторам выдавать участникам результаты опросов прямо во время занятий.

Разработчики «Форм» также анонсировали ИИ-комментарии: в перспективе нейросеть будет не только проверять ответы, но и выдавать пользователям пояснения — почему ответ был засчитан как правильный или неверный.

ИИ-помощник доступен пользователям «Форм» от «МТС Линк» по запросу в техподдержку. Подключить сервис бесплатно можно до 23 апреля 2025 г.

«Искусственный интеллект — важнейший драйвер развития технологий для совместной работы. Он может брать на себя часть рутинных процессов, оставляя пользователям больше времени на более сложные и творческие задачи. ИИ-помощник «МТС Линк» уже помогает ориентироваться в рабочей переписке и прошедших встречах, предоставляет краткое содержание звонков и напоминает о договоренностях. Автоматическая проверка ответов на открытые вопросы — еще один шаг к повышению эффективности бизнеса и обучения с помощью нашей платформы», — отметила руководитель группы продуктового маркетинга «МТС Линк» Екатерина Пичелатова.

Сервис «Формы» от «МТС Линк» был представлен в январе этого года. Решение предназначено для оценки знаний во время обучения, проведения исследований и вовлечения аудитории. Его можно использовать отдельно или в качестве дополнительного инструмента во время вебинаров и онлайн-встреч. Участие в опросах не требует прохождения регистрации. Сервис автоматически формирует итоговый рейтинг респондентов по результатам опросов.

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