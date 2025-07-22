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«МТС Линк» запустил звонки из встречи для мгновенного подключения коллег

В UC-приложении для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» появилась функция звонков из онлайн-мероприятия. С её помощью можно добавлять участников в текущую встречу. Позвонить из встречи можно как в мессенджер «МТС Линк Чаты», так и на мобильный или городской номера телефонов.

Функция помогает оперативно подключать к обсуждению нужных специалистов — например, если требуется срочная консультация. Звонок не требует переключения на другие вкладки или выхода из мероприятия. Доступны два варианта подключения: через UC-приложение и по номеру телефона. Второй вариант подходит для случаев, когда у приглашенного участника отсутствует интернет-соединение.

Функция доступна в тестовом режиме. Подключить её можно по запросу в службу технической поддержки «МТС Линк».

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Цифровизация

«Мы последовательно развиваем «МТС Линк» как универсальное приложение, в котором всё необходимое для работы доступно в одном окне — без лишних переключений и сторонних сервисов. Унифицированные коммуникации помогают компаниям эффективнее использовать ресурсы, а сотрудникам — быстрее решать задачи в привычной рабочей среде. Поэтому новая функция оказалась очень востребована у наших клиентов из сегмента крупного бизнеса. Теперь во время встречи можно оперативно дозвониться до нужного специалиста, даже если у него нет доступа в интернет. Это делает коммуникацию гибкой, непрерывной и независимой от технических ограничений», — отметила руководитель группы продуктового маркетинга «МТС Линк» Екатерина Пичелатова.

Ранее на платформе появилась возможность настраивать раскладку экрана в зависимости от формата встречи и предпочтений пользователя. Функция позволяет выбрать оптимальный формат отображения в зависимости от задачи: сосредоточиться на демонстрируемом контенте или выделить больше пространства для общения с участниками встречи.

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