За год на платформе «МТС Линк» прошло 5 млн онлайн-мероприятий

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», поделилась статистикой по использованию своих сервисов в 2023 году. За год на ней прошло почти в 3 раза больше мероприятий. Как выяснилось, самый популярный день для вебинаров — вторник, а для встреч — среда. На одном из вебинаров участники задали ведущим 12 тыс. вопросов, на другом — написали в чате 17 тыс. сообщений. Самый активный пользователь провел на онлайн-встречах в общей сложности 43 дня.

Почти в 3 раза больше мероприятий

За год на платформе состоялось 5 млн онлайн-мероприятий — в 2,7 раз больше, чем в 2022 году. 436 тысяч из них прошло в выходные. В «МТС Линк» зарегистрировались 1,7 млн новых пользователей, в общей сложности на мероприятиях в сервисах «МТС Линк» приняло участие 30 млн человек. 410,8 тыс. пользователей сами стали организаторами вебинаров и встреч.

Среднее количество участников одного вебинара на платформе «МТС Линк» — 19 человек. Формат встреч предполагает меньшее количество присутствующих: среднее число участников встречи — 4 человека. Больше всего вебинаров проходит по вторникам, самый популярный день для встреч — среда.

14 дня на онлайн-встречах

Команда «МТС Линк» также поделилась рекордами по использованию сервисов. На одном из вебинаров участники задали ведущим 12 тыс. вопросов, на другом — написали в чате 17 тыс. сообщений. Пользователи вовлекались в общение друг с другом и со спикерами: наибольшее количество реакций во время одного события — 26 тыс.; участники одной из встреч «подняли руки» 3048 раз. Самый активный пользователь провел на онлайн-встречах в общей сложности 43 дня.

Сервисы «МТС Линк» активно используют даже в новогодние праздники

Сервисы «МТС Линк» активно используют даже в новогодние праздники. Так, 1 января 2023 года было проведено 249 встреч и 73 вебинара, а 31 декабря 2022 года — 422 встречи и 178 вебинаров. Больше всего онлайн-мероприятий во время праздников проводят в Москве и Санкт-Петербурге, на третьем месте Краснодар. С первым рабочим днем активность кратно возрастает: 9 января 2023 года состоялось 4347 встречи и 1910 вебинаров.

«2023 год стал для «МТС Линк» периодом масштабных изменений. Мы реализовали множество обновлений платформы, провели ребрендинг и выпустили в свет сразу несколько новых решений — интерактивную доску для совместной работы «Линк Доски», модуль для переговорных комнат «Линк Rooms» и корпоративный мессенджер «Линк Чаты», который сейчас находится на стадии бета-тестирования. Платформа «МТС Линк»помогает миллионам людей получать новые знания, а компаниям — выстраивать качественные бизнес-процессы в онлайне. Наши подсчеты показали, что пользователи ценят наш вклад. Уверены, что через год мы сможем продемонстрировать еще более впечатляющие цифры», — отмечает руководитель группы продуктового маркетинга «МТС Линк» Екатерина Пичелатова.