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OpenSource software Открытое программное обеспечение Свободное программное обеспечение (СПО) ПО с открытым исходным кодом



28.02.2022 Российское открытое ПО может перестать работать из-за санкций США и ЕС
07.12.2021 «Инфоcистемы джет» запускает услугу сопровождения Open Source
06.12.2021 Accenture: Open Source в России будут использовать более 90% компаний к 2026 г.
15.11.2021 В «Вымпелкоме» создана система мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе открытого ПО
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег?
22.07.2021 В каждом приложении для Android в среднем есть 39 «дыр». Виноват Open Source
24.06.2021 Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России
28.05.2021 Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020»
24.03.2021 Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО
27.07.2020 SUSE планирует 3-кратный рост бизнеса за три года
14.07.2020 Zextras запускает собственную версию почтового сервера Zimbra 9 Open Source
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать
27.05.2020 70% приложений во всем мире содержат уязвимости, унаследованные от СПО
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse
13.03.2020 В Open Source-проектах взрывной рост числа уязвимостей. На чем пишут самое «дырявое» ПО
13.12.2019 «Яндекс» выступил с заявлением о сохранении культуры open source
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО?
18.09.2019 ЭОС и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов
21.08.2019 «Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф»
09.08.2019 «Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов
01.08.2019 «Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт»
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт»
11.03.2019 ОС «Альт» для «Эльбрусов» получила вендорскую техническую поддержку на всей территории России
25.02.2019 Начата разработка отечественной платформы промышленных компьютеров
11.02.2019 SUSE обеспечит переход к программно-реализованным ЦОДам с помощью СПО
10.01.2017 SLAED CMS переходит к Open Source модели на базе лицензии GNU GPL3
27.12.2016 Облака и Open Source: в Jet.com создали бизнес, которого опасаются даже гиганты рынка
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем
07.10.2016 Депутаты хотят принудить госорганы закупать СПО
20.09.2016 Luxoft потратила на разработчика СПО $25 млн
14.09.2016 Luxoft приобрел разработчика СПО для автомобилей
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source

Публикаций - 1244, упоминаний - 1882

OpenSource software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22057 335
IBM - International Business Machines Corp 8823 185
Oracle Corporation 5906 168
Red Hat 1164 135
Google LLC 9867 109
Micro Focus - Novell 854 73
Intel Corporation 11045 67
SAP SE 4438 61
1С-Битрикс - Bitrix 5305 54
5547 51
HP Inc. 5247 51
1С-ИжТиСи 4954 50
Программный продукт ГК 3686 45
VMware 2003 43
Amazon Inc - Amazon.com 2575 42
Apple Inc 10417 42
Oracle - Sun Microsystems 2174 40
Dell EMC 4662 36
Cisco Systems 4686 35
АйТи 1127 33
GitHub 468 33
SUSE 319 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7616 31
HP - Hewlett-Packard 3575 31
ALT Linux - Альт Линукс 148 30
Базальт СПО 232 30
Adobe Systems 1396 29
Инфосистемы Джет 858 29
Yandex - Яндекс 4820 29
Meta - Facebook 4176 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7936 27
Крок - Croc 1592 27
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1095 26
VK - Mail.ru Group 2953 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 26
Huawei 3105 25
Canonical 183 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1541 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5380 21
Mandriva - Mandrake 144 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5047 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2025 23
Societe Generale - Росбанк 429 20
Альфа-Банк 1434 20
Почта России ПАО 1830 19
X5 Group 664 19
РЖД - Российские железные дороги 1410 16
ГПБ - Газпромбанк 824 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 749 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 10
HeadHunter Group - HH Group 400 10
Газпром ПАО 879 10
Открытие ФК 2073 9
Avito - Авито 208 9
Аэрофлот 630 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 9
Почта Банк 310 9
ВТБ - ВТБ24 645 8
LinkedIn 554 8
X5 Group - Пятёрочка 295 8
Qiwi 854 7
Уралсиб Банк 467 7
Роснефть НК 423 7
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 7
eBay Inc 1571 6
Газпром нефть 410 6
МТС банк 268 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
ПСБ - Промсвязьбанк 662 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 101 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 933 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 252 6
АТАК - сеть магазинов 710 5
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 5
Алроса АК 116 5
Транснефть 223 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 207 5
РСХБ - Россельхозбанк 221 5
Магнит - Сеть магазинов 362 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7660 112
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7511 69
Правительство РФ 7112 53
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2124 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2988 31
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1068 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2085 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 971 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 21
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2607 19
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1387 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 17
Президент Российской Федерации 3116 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2415 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1554 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 508 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1276 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1273 14
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 197 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1412 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2282 11
Федеральное казначейство России 1160 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 846 9
Администрация Президента РФ 868 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 8
Счётная палата РФ 580 8
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 166 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 266 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 283 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 65 6
Правительство Москвы 1502 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 923 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 385 5
World Bank Group - Всемирный банк 277 5
Linux Foundation 165 36
ASF - Apache Software Foundation 95 24
OSI - Open Source Initiative 55 21
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 77 19
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 229 14
Руссофт - Russoft 359 11
OIN - Open Invention Network 22 8
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
Eclipse Foundation 25 6
Creative Commons - некоммерческая организация 37 6
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 5
Гильдия Управляющих Документацией 72 5
Open Source Consortium 4 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 230 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 4
OLPC - One Laptop per Child 80 3
OSA - Open Source for America 5 3
Die Grunen - Германская партия зеленых 9 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1742 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
OpenJDK Community 7 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 5 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 196 2
Symbian Foundation 38 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 2
4CIO 16 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Fedora Foundation 2 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13877 280
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3594 109
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3427 102
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31412 89
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 447 88
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5721 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3201 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8852 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7832 51
Сервер - Серверные платформы 2716 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2854 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2481 47
Big Data - Большие данные 2121 45
Kubernetes 388 42
OpenStack 363 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2458 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1872 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system 1470 37
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BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 128 26
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10285 21
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2415 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 733 21
ИТ-аутсорсинг 866 20
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1179 20
ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 177 20
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 76 19
Linux OS 7471 395
Microsoft Windows 10 11234 171
Oracle Java - язык программирования 2514 93
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 694 81
Apache OpenOffice 443 71
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 352 69
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 491 66
Google Android 11695 65
Microsoft Office 3187 59
Apache HTTP Server - Apache Web Server 413 52
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5152 52
Linux - Debian GNU - Ubuntu 610 50
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1326 47
Microsoft Azure 1237 45
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 44
Apache Hadoop 350 31
PHP - Язык программирования 405 31
Python - Высокоуровневый язык программирования 473 30
Microsoft Windows 1935 29
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 918 28
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 28
Apple iOS 6304 27
Microsoft SQL Server 1406 26
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 205 26
Linux - Debian GNU 326 25
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 580 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1014 24
JavaScript - Язык программирования 945 23
Alfresco 123 23
Microsoft Exchange 1178 23
Intel x86 - архитектура процессора 1279 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 756 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1778 22
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 516 21
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 168 19
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 737 19
Microsoft Edge - браузер 1876 18
SUSE Linux 189 18
Red Hat OpenShift 92 17
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 100 17
Новодворский Алексей 104 38
Смирнов Алексей 161 35
Медведев Дмитрий 1595 24
Путин Владимир 2480 22
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 145 22
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 20
Гребнев Егор 41 17
Исанин Антон 1298 16
Комиссаров Дмитрий 177 14
Никифоров Николай 1145 14
Рейман Леонид 1009 13
Щеголев Игорь 685 12
Массух Илья 202 12
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 11
Иванников Виктор 22 11
Рубанов Владимир 65 10
Шадаев Максут 435 10
Алкснис Виктор 66 8
Левиков Антон 68 8
Ухлинов Леонид 58 8
Мишустин Михаил 354 8
Яппаров Тагир 80 8
Прянишников Николай 285 7
Серова Елена 317 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 7
Казак Максим 161 7
Курьянов Сергей 161 7
Кадыков Роман 15 7
Рамендик Михаил 19 7
Бартунов Олег 32 7
Фридман Илья 41 6
Паршин Максим 184 6
Ипатов Вадим 84 6
Андреев Владимир 83 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 6
Макаров Станислав 116 6
Шевченко Владимир 135 6
Рудычева Наталья 89 6
Иванов Георгий 18 6
Аникин Леонид 52 6
Россия - Российская федерация - РФ 102057 572
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44495 217
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31979 128
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12564 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12288 76
Европа 9963 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12533 54
Германия - Федеративная Республика 8287 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10911 52
Того - Тоголезская Республика 10708 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11975 38
Франция - Французская Республика 5413 36
Индия - Республика 4178 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2060 24
Европа Восточная 2892 22
Украина 5883 22
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 955 21
Казахстан - Республика 4380 20
Япония 9534 19
Испания - Королевство 2766 19
Австралия - Австралийский Союз 2704 19
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 709 19
Бразилия - Федеративная Республика 1916 18
Азия - Азиатский регион 3531 18
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 18
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 643 17
Германия - Бавария - Мюнхен 410 16
Нидерланды 2113 14
США - Калифорния 3356 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1658 14
Африка - Африканский регион 2774 14
Россия - СФО - Новосибирск 3164 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5084 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1871 12
Беларусь - Белоруссия 3366 11
Америка Латинская 1394 11
Швеция - Королевство 1918 11
Россия - ЮФО - Республика Крым 693 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1484 11
Дания - Королевство 895 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5071 133
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5761 116
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2815 84
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3688 79
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 62
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5468 59
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1439 54
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 44
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