Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OpenSource software Открытое программное обеспечение Свободное программное обеспечение (СПО) ПО с открытым исходным кодом
Публикаций - 1244, упоминаний - 1882
OpenSource software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новодворский Алексей 104 38
|Смирнов Алексей 161 35
|Медведев Дмитрий 1595 24
|Путин Владимир 2480 22
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 145 22
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 20
|Гребнев Егор 41 17
|Исанин Антон 1298 16
|Комиссаров Дмитрий 177 14
|Никифоров Николай 1145 14
|Рейман Леонид 1009 13
|Щеголев Игорь 685 12
|Массух Илья 202 12
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 11
|Иванников Виктор 22 11
|Рубанов Владимир 65 10
|Шадаев Максут 435 10
|Алкснис Виктор 66 8
|Левиков Антон 68 8
|Ухлинов Леонид 58 8
|Мишустин Михаил 354 8
|Яппаров Тагир 80 8
|Прянишников Николай 285 7
|Серова Елена 317 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 892 7
|Казак Максим 161 7
|Курьянов Сергей 161 7
|Кадыков Роман 15 7
|Рамендик Михаил 19 7
|Бартунов Олег 32 7
|Фридман Илья 41 6
|Паршин Максим 184 6
|Ипатов Вадим 84 6
|Андреев Владимир 83 6
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 6
|Макаров Станислав 116 6
|Шевченко Владимир 135 6
|Рудычева Наталья 89 6
|Иванов Георгий 18 6
|Аникин Леонид 52 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru