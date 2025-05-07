Axiom JDK и «Базальт СПО» объявляют о технологическом партнерстве по развитию системного ПО

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и компания Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, объявляют о технологическом партнерстве и объединении усилий по развитию отечественного системного ПО и совместимого Java-стека. Компании заключили соглашение и предоставят заказчикам среду для разработки и запуска программных продуктов на базе Java. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

«Мы даем разработчикам возможность работать так, как им удобно. Наши ОС уже сегодня поддерживают отечественные Java-технологии Axiom JDK, а выбор среды разработки (IDE) остается за пользователем. Это и есть настоящая свобода, – сказал Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО». – Мы активно работаем над расширением совместимости наших ОС с другими отечественными технологиями, чтобы разработчики могли создавать продукты, опираясь на полностью российский стек».

Стабильность и корректность работы Java-технологий Axiom JDK и Libercat в среде операционных систем «Альт» подтверждена в реальных эксплуатационных условиях и закреплена сертификатами совместимости. Ранее разработка на Java в ОС «Альт» была возможна, однако сопровождалась рядом ограничений, связанных с доступностью актуальных версий JDK, рисками безопасности и применения зарубежных решений без обновлений.

Совместное комплексное решение «Базальт СПО» и Axiom JDK позволяет заказчикам использовать отечественный и полностью совместимый технологический стек, который дает весомые преимущества. Среди них – гарантированная поддержка продуктов, качественная интеграция, регулярные обновления безопасности и функциональности, оперативное исправление уязвимостей, а также соответствие требованиям технологической независимости и другие выгоды.

«Объединив усилия с «Базальт СПО», мы сделали важный шаг для экосистемы Java в России. Мы гордимся, что вместе с технологическими партнерами выстраиваем референсную архитектуру ИТ-решений на основе стека Java и можем предоставить российским компаниям все необходимые инструменты для безопасной и эффективной разработки и запуска Java-приложений. Такая стратегия обеспечивает разработчиков полнофункциональным инструментарием для создания новых критически важных систем и миграции существующих на доверенное системное ПО», – отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

Разработанные на ОС «Альт» Java-приложения будут работать и на других операционных системах благодаря кросплатформенной совместимости.

Российские Java-технологии Axiom JDK используются в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах и сложных ИТ-ландшафтах. Это безопасный стек продуктов из реестра российского ПО для облачных, серверных и десктопных систем и Docker-контейнеров, соответствующий стандартам разработки безопасного ПО и сертифицированный ФСТЭК.

«Сотрудничество положительно скажется на наших дальнейших взаимоотношениях с технологическими партнерами, которые заинтересованы разрабатывать Java-приложения, используя Axiom JDK на ОС "Альт"» – сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».