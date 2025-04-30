Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической оболочкой GNOME. Также добавлены новые приложения для системных администраторов и пользователей, поддержка современного оборудования, расширена линейка совместимых принтеров. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

GNOME выбирают по всему миру

Главное новшество релиза — графическая оболочка GNOME, пришедшая на смену устаревшей MATE. Директор по продуктам «Базальт СПО» Олег Щавелев отметил, что рабочее окружение GNOME является признанным корпоративным стандартом по всему миру. Согласно исследованию компании Lansweeper от 2024 г, операционные системы с GNOME используют 78% пользователей Linux в корпоративном сегменте.

«Мы первыми на российском рынке выбрали GNOME 47. Эта версия позволяет создавать приложения, которые одинаково работают на ноутбуках, десктопах и мобильных устройствах — система сама подстраивается под размер экрана и тип устройства, автоматически настраивает светлые и темные темы. Это удешевляет и ускоряет разработку, а также повышает качество приложений», — сказал Олег Щавелев.

Благодаря большому количеству участников сообщества GNOME уже создано множество свободных пользовательских приложений, основанных на данных технологиях, и продолжается их активная разработка. Среди участников сообщества есть и сотрудники «Базальт СПО».

Два профиля рабочего стола

В «Альт Рабочей станции» предусмотрены два профиля оформления рабочего стола.

«Наша команда разработала ALT Panelmoded — сервис, позволяющий переключаться между двумя профилями оформления системы — «GNOME» и «Панельный». Первый предлагает обычное для пользователей GNOME оформление, напоминающее интерфейс мобильных устройств. Второй призван обеспечивать максимально плавный и комфортный переход пользователей с графических окружений MATE, Xfce, KDE, Cinnamon и ОС Windows», — сказал релиз-менеджер операционной системы Семен Фомченков.

ALT Panelmoded запоминает настройки пользователей и сохраняет их при переключении на другой профиль, подчеркнул релиз-менеджер.

Выбрать оформление при первом запуске системы поможет приложение-экскурсовод ALT Tour. Помощник познакомит пользователя с интерфейсом и особенностями разных вариантов оформления рабочего окружения.

Каждый профиль поддерживает светлую и темную темы, позволяет настроить персональный стиль визуального оформления. Новые фирменные обои и наборы иконок придают системе современный и эстетичный вид.

Функции управления жестами и мультитач

В «Альт Рабочую станцию» дополнительно к графической подсистеме Xorg (X11) добавлена более современная Wayland. Она поддерживает функции управления жестами и мультитач на устройствах с сенсорными экранами, недоступные в Xorg.

В Wayland приложения изолированы друг от друга, не могут «подсматривать» содержимое других окон или перехватывать ввод, что повышает безопасность операционной системы.

Чтобы запустить приложение, совместимое только с Xorg, достаточно выйти из сеанса пользователя и вновь войти, переключившись на соответствующую сессию.

Расширен список поддерживаемого оборудования

В операционной системе расширен список поддерживаемого оборудования за счет обновленного ядра 6.12 и добавления драйверов. Это процессоры Intel 14 поколения, принтеры и др.

Добавлены драйверы для новых видеокарт Nvidia версия 570.133.07 с улучшенной поддержкой Wayland, позволяющие использовать все достоинства графической подсистемы. Они поставляются в составе дистрибутива и поддерживаются разработчиками «Базальт СПО».

Работа внешних накопителей и док-станций стала более стабильной благодаря расширенной поддержке портов USB и Thunderbolt.

Релиз «Альт Рабочей станции» 11.0 выпущен для архитектур x86_64 и AArch64 (ARMv8). Идет работа над созданием версии операционной системы для процессоров «Эльбрус».

Десятки программ для офисных задач

В новый релиз включены десятки программ для выполнения повседневных задач в офисе. Среди них: «Сургуч» — приложение для работы со встроенными электронными цифровыми подписями; «Сканер Документов» — с большим количеством дополнительных настроек и понятным интерфейсом; Planify — планировщик задач с синхронизацией через Nextcloud и Todoist.

Облегчена работа администраторов

Добавилось много приложений, облегчающих работу системных администраторов и ИТ-специалистов, в том числе: «Копидел» — для изготовления копий операционных систем; GNOME Boxes — для простого создания виртуальных машин с поддержкой 3D-ускорения; Ignition — для управления автозапуском приложений и скриптов; «Подключение» — простое подключение к удаленным рабочим столам через RDP и VNC.

Досуг и хобби

«Альт Рабочая станция» подходит и для домашнего применения. В ней доступны программы для просмотра и редактирования мультимедиа, есть браузер и офисные приложения.

Появилась возможность использования шлемов виртуальной реальности, в том числе через беспроводное подключение.

Центр приложений позволяет устанавливать тысячи программ из хранилища «Альт», а также в формате Flatpak.

Доступен для установки Port Proton — программа для запуска игр, разработанных под ОС Windows.

Функции для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Команда разработчиков позаботилась о людях с нарушениями зрения, включив функции, облегчающие пользование системой.

Среди них: чтение с экрана, высокая контрастность, символы состояния переключателей в дополнение к цветовой индикации, увеличение размера текста и курсора, звук при нажатии клавиш, видимые полосы прокрутки, включение и отключение эффектов анимации.

Приобретение и лицензирование

«Альт Рабочая станция» 11.0 предназначена для апробации, выявления ошибок и сбора обратной связи по изменениям в пользовательском интерфейсе на различных устройствах и периферии. Операционная система свободно распространяется для безвозмездного использования физическими лицами и для тестирования.

Обратная связь принимается через: сервис Bugzilla; форму обратной связи на сайте; чат в Telegram.

Чтобы перейти на новую версию с «Альт Рабочей станции» 10, необходимо переустановить систему. Предварительно убедитесь, что в данной версии ОС работает все необходимое стороннее ПО. Инструмент для миграции без переустановки находится в разработке и будет доступен позже.

До выпуска версии 11.1 рекомендуемой для покупки остается «Альт Рабочая станция» 10.4.

Условия лицензирования указаны на сайте «Базальт СПО» на странице продукта.