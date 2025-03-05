Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170279
ИКТ 13259
Организации 10405
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25214
Персоны 72889
География 2762
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Базальт СПО Сургуч Приложение для работы со встроенными электронными подписями в ОС Альт


05.03.2025 Приложение «Сургуч» для работы со встроенными электронными подписями появилось в ОС «Альт» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3866 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25586 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 136 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5380 1
Командная строка - Command Line 373 1
Оповещение и уведомление - Notification 4703 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2058 1
КриптоПро CSP СКЗИ 213 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 198 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 89 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 82 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4177 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 388 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345311, в очереди разбора - 764955.
Создано именных указателей - 170279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще