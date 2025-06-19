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«Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО»

«Россети» займутся развитием отечественного программного обеспечения совместно с VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО».

В рамках соглашения, заключенного между компаниями, «Россети» получат преимущественное право на тестирование программного обеспечения, создаваемого компаниями-разработчиками. VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО», в свою очередь, станет доступна возможность создания ПО на инфраструктуре головной компании «Россетей». Стороны также договорились об обмене опытом, идеями и наработками в области внедрения отечественного программного обеспечения.

VK Tech и «Р7» заключили партнерство еще в 2024 г. В рамках интеграции решений облачные редакторы документов, таблиц и презентаций на базе «Р7-Офис» стали доступны пользователям VK WorkSpace, а также «Вконтакте», «Почты» и «Облака Mail».

«Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и тестирование нашего ПО на инфраструктуре одной из крупнейших энергетических компаний — это отличная возможность сделать их еще более эффективными. Мы также надеемся, что использование сервисов VK WorkSpace поможет увеличить эффективность рабочих процессов коллег и внесет значительный вклад в ускорение процесса импортозамещения», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

«Импортозамещение программного обеспечения остается одним из наших приоритетов, – отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети» Константин Кравченко. – Мы объединяем усилия с крупными российскими разработчиками для дальнейшего перехода на отечественные сервисы. Это позволяет нам решать ключевые задачи – снижение импортозависимости и обеспечение информационной безопасности».

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«Подписание этого соглашения — закономерное развитие нашего сотрудничества с «Россетями» и коллегами-разработчиками, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Ключевая задача «Базальт СПО» в рамках этой кооперации — достижение полной совместимости решений партнеров, что и формирует ценность для конечного потребителя, такого как «Россети».

«Для нас сотрудничество с таким крупным партнером как ПАО «Россети» — крайне перспективное направление работы и очень мощный канал обратной связи, — отметил Евгений Шелковников, генеральный директор компании «Р7». — Это в том числе и возможность сделать наш продукт еще более функциональным, обеспечить более высокий уровень соответствия ожиданиям заказчиков, а также улучшить его совместимость. От сотрудничества в этой модели выиграют не только участники нашего соглашения — думаю, положительный эффект почувствует весь российский рынок».

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