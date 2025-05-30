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«Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0 поступают в продажу 2 июня 2025 года

Операционные системы «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К» на Одиннадцатой платформе поступают в продажу со 2 июня 2025 г. Версии 10.4 доступны для покупки до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Помощь партнерам и заказчикам при тестировании операционных систем оказывает отдел технического пресейла. Оставить заявку можно в форме на сайте «Базальт СПО».

Приобрести дистрибутивы и сертификаты на техническую поддержку новых продуктов можно у партнеров «Базальт СПО» (первой и второй линии), полный перечень реселлеров, дистрибьюторов и интеграторов указан на странице компании. Авторизованным интеграторам на этапах реализации проектов внедрения доступны к приобретению сертификаты третьей линии техподдержки от «Базальт СПО».

«Обе операционные системы показали стабильную и качественную работу, и мы приняли решение выпустить их на рынок. Предыдущие версии ОС также можно приобрести до конца года, а техническая поддержка будет оказываться еще 6 месяцев по окончании продаж, если иное не указано в договоре», — сказала коммерческий директор «Базальт СПО» Евгения Крынина.

Лицензионная политика и условия технической поддержки остались без изменений, ознакомиться с ними можно на страницах продуктов.

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