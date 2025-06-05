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CommuniGate Pro и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и CommuniGate Pro, разработчик платформы для унифицированных корпоративных коммуникаций, подписали соглашение о технологическом партнерстве, направленное на разработку совместных интегрированных решений для развития удобной и безопасной корпоративной экосистемы. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Соглашение было подписано директором по развитию бизнеса CommuniGate Pro Виктором Серебряковым и коммерческим директором «Базальт СПО» Евгенией Крыниной.

«Технологическое партнерство «Базальт СПО» и CommuniGate Pro создает крепкий фундамент по формированию и развитию удобной и безопасной экосистемы, основанной на отечественных решениях. Платформа одинаково просто устанавливается и на компьютер-сервер, и на мультисерверный кластер. Это позволило качественно интегрировать ее в операционные системы «Альт». В дальнейшем планируется расширить сотрудничество по созданию высокопроизводительных продуктов, обеспечивающих эффективные бизнес-процессы внутри каждой организации», — сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

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В 2024 г. компании подтвердили совместимость и исправность работы платформы CommuniGate Pro с операционной системой «Альт Сервер». Следуя стратегии импортозамещения, компании направят свои силы на установку совместимости с остальными продуктами «Базальт СПО», а также расширят взаимодействие по направлению образовательных проектов, совместных мероприятий и технологических решений.

«Сегодня на рынке ИТ особенно остро ощущается потребность в развитии надежных экосистем, поскольку они обеспечивают высокий уровень взаимодействия между различными компонентами инфраструктуры. Совместимость продуктов позволяет заказчикам сократить затраты на внедрение новых технологий, повысить эффективность рабочих процессов и обеспечить безопасность данных. Совместно с нашим партнером мы направим все усилия на разработку таких решений для наших заказчиков», — сказал Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro.

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