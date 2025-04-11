«Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО»

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и компания «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»), системный интегратор на рынке России, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО», и Анастасия Бочкарева, директор Центра импортонезависимого ПО «Ланит-Интеграции». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Новый высший партнерский статус «Стратегического партнера» получают компании, которые реализуют крупные проекты перевода организаций на программные продукты «Базальт СПО»; могут подтвердить высокую экспертизу в области внедрения, интеграции и сопровождения программных продуктов вендора; имеют прочную репутацию на рынке ИТ; обладают обширной клиентской и партнерской экосистемой; имеют в штате команду технических специалистов, прошедших специальную подготовку и обучение по продуктам «Базальт СПО».

В активе «Ланит-Интеграция» — внедрение ОС «Альт» в ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети», ПАО «Томская распределительная компания», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион» и др.

«Вместе с компанией «Ланит-Интеграция» мы планируем увеличивать объем поставок программных продуктов «Базальт СПО» в течение трех лет, — отметила Евгения Крынина. — Мы предоставляем заказчикам качественное, современное, надежно защищенное ПО для построения всех сегментов ИТ-инфраструктуры, а наш партнер — полный набор услуг по его внедрению и поддержке».

Евгения подчеркнула, что «Ланит-Интеграция» предоставляет вендорам обратную связь от заказчиков, это позволяет разработчикам точнее учитывать потребности рынка.

Анастасия Бочкарева, директор Центра импортонезависимого ПО компании «Ланит-Интеграция»: «Переход на отечественное программное обеспечение — не просто важная, а критически необходимая задача для многих компаний. Наше партнерство с «Базальт СПО» значительно повышает общую эффективность представителей сферы ИТ и других отраслей, а также усиливает их технологическую независимость. Мы становимся сильнее, когда слушаем рынок, и умнее, когда делимся накопленным опытом и экспертизой».

«Базальт СПО» и «Ланит» 20 лет сотрудничают в области внедрения и популяризации свободного ПО. В 2004 г. компании внедрили свободное ПО, включая операционную систему ALT Linux и офисный пакет, в подразделении Министерства экономического развития России в городе Алексин Тульской области. Заказчик получил подробные методические рекомендации по использованию внедренных программ.

В 2017 г. Учебный центр «Сетевая Академия Ланит» получил статус авторизованного учебного центра «Базальт СПО». УЦ проводит обучение ИТ-специалистов и пользователей по программам «Администрирование ОС "Альт"», «Информационная безопасность в ОС "Альт"», «Виртуализация в ОС "Альт"» и др.

В 2020 г. Центр компетенций отечественного офисного ПО Ланит выпустил методическое пособие по переходу на российское офисное ПО, в том числе — операционные системы «Альт».

Компания «Ланит-Интеграция» имеет статус «Интегратор-эксперт по продуктам "Базальт СПО"». Данный статус позволяет компании оказывать полный спектр услуг по внедрению и сопровождению операционных систем семейства «Альт».

Сегодня «Ланит-Интеграция» и «Базальт СПО» реализуют проект перевода ИТ-инфраструктуры ПАО «Россети» на операционные системы «Альт».