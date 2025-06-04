Мишустин: Приоритет при госзакупках будет иметь российское ПО, созданное без использования иностранных технологий и Open Source

Правительство России готовит ряд дополнительных мер для стимулирования внедрения отечественного ПО. Российские разработки, созданные с нуля, без использования иностранных технологий и Open Source, например, получат специальную маркировку и приоритет при госзакупках.



Маркировка независимого отечественного ПО

В России планируют ввести особую маркировку для российского ПО, созданного с нуля отечественными компаниями, независимо от иностранных технологий и Open Source. Такие продукты получат приоритет при госзакупках, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, как пишут «Ведомости».

Минцифры обсудит эту возможность. Инициатива не преследует цели ухудшить положение продуктов из реестра, основанных на компонентах открытого ПО, отметил собеседник издания в министерстве.

Российское программное обеспечение (ПО) должно стать основой цифровой инфраструктуры бизнеса, для этого будет предусмотрен ряд дополнительных регуляторных мер, сказал Мишустин.

Другие предлагаемые меры

Для стимулирования перехода бизнеса на российское ПО Мишустин также пообещал, например, ввести требование для операторов персональных данных (ПД) по обязательному использованию отечественного софта.

Правительство России Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал введение дополнительных мер для стимулирования внедрения российского ПО

На объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) планируется разработать типовые классификации и ввести ответственность за несвоевременный переход на российское ПО.

В приоритетном порядке получать помощь, предусмотренную нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в котором заложено свыше 50 млрд руб. на стимулирование выпуска новых разработок и внедрения корпоративных решений, должны, по мнению премьера, инициативы, связанные с ИИ-технологиями; объединения нескольких организаций и проекты, обязующиеся разместить программный продукт в открытом доступе.

Поддержку должны также получить предприятия оборонно-промышленного комплекса для цифровизации производства за счет снижения для них требований по объему софинансирования из собственных средств.

По итогам успешного внедрения нового отечественного решения заказчику могут быть предоставлены льготы, в том числе налоговое стимулирование для компенсации части затрат, сказал Мишустин.

Он предложил еще упростить подключение новых дата-центров к электросетям и ввести специальные тарифы на электроэнергию в регионах с ее профицитом.

Готовность к переходу на российское ПО

Опрошенные изданием эксперты в целом одобрили озвученные инициативы, но обратили внимание на некоторые сложности массового перехода на российский софт — это потребует времени и ресурсов.

В Минцифры сомневаются, что все госкомпании сумеют в срок отказаться от иностранного ПО. Об этом открыто говорил глава ведомства Максут Шадаев на CNews FORUM в начале ноября 2024 г.

Доля российских ИТ-решений от используемого ПО в системах управления финансами составляет 78%; в системах управления закупками, ресурсами, поставками и продажами меньше — 59%; в системах проектирования и моделирования — 51%; в системах управления технологическими процессами производства — 44%. Такие данные Правительства России приводят «Ведомости».

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская сказала, что отечественное ПО развивается и по многим классам оно достигло уже мировых аналогов, но по-прежнему требует доработки.

Российские решения покрывают только базовые задачи, а в нишевых сферах разработка часто экономически нецелесообразна, считает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Переход будет сопровождаться значительными затратами на лицензирование, адаптацию и обучение персонала и рынок пока не готов к мгновенной полной замене импортного софта, отметил коммерческий директор ITKey Вячеслав Самарин. Он полагает, что нужно обеспечить «плавный и безболезненный переход» для компаний, завязанных на зарубежные решения, иначе масштабное внедрение российских технологий окажется затруднено.

Что касается Open Source, в декабре 2024 г. CNews писал о росте использования открытого ПО в современной цифровой экономике. Согласно исследованию Гарвардской школы бизнеса и Лаборатории инновационных наук Гарварда в партнерстве с Linux Foundation Research и OpenSSF, компоненты с открытым исходным кодом присутствуют практически во всех современных приложениях, а именно в 96% кодовых баз.