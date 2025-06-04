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Самарин Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
Самарин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
|Березин Максим 119 2
|Аникин Леонид 61 2
|Nag Sid - Нэг Сид 5 2
|Костерева Катерина 14 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Зеленько Игорь 11 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Лисицин Евгений 20 1
|Лебедев Владимир 73 1
|Козловский Андрей 12 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Коновалов Олег 16 1
|Антонов Павел 12 1
|Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
|Лимбергер Роман 4 1
|Нахабо Максим 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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