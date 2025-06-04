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Самарин Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Мишустин: Приоритет при госзакупках будет иметь российское ПО, созданное без использования иностранных технологий и Open Source 1
27.09.2019 «СБКлауд» объявил о выходе на рынок b2b-решений для обработки данных и интернета вещей 1
25.12.2017 «Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox 1
08.11.2017 Одна шестая всех затрат на ИТ-инфраструктуру приходится на облака 1
18.04.2017 Новая версия облачной платформы «Рустэк» получила ряд важных обновлений 1
22.03.2017 Новая версия «Рустэк ЕСУ» позволит управлять одновременно виртуальными и физическими серверами 1
12.09.2016 Российские «облака»: экономическая целесообразность победила 1
12.08.2016 Решения «Сервионики» на защищенной платформе виртуализации «Рустэк» доступны для бесплатного тестирования 1
03.06.2016 Облачная платформа «Рустэк» включена в Реестр российского ПО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Самарин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Servionica 261 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 6
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 4
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 2
Крок - Croc 1785 2
Huawei 4027 2
Softline - Софтлайн 2989 2
Nvidia - Mellanox Technologies 91 2
Открытые технологии 706 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
Google LLC 11961 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 231 1
Broadcom - VMware 2408 1
Amazon Inc - Amazon.com 3050 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Ланит - Онланта - Onlanta 111 1
SAP SE 5334 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 236 1
Цифра ГК 2478 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2895 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1116 3
OpenStack 510 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8082 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7078 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 322 2
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16410 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4648 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9674 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3728 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1990 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1110 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1552 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 119 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2625 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7356 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4162 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7683 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9434 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11758 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4184 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 1
SBCloud SBData - Business Data 1 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1766 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 23 1
Nvidia - Mellanox Spectrum - коммутаторы 6 1
Березин Максим 119 2
Аникин Леонид 61 2
Nag Sid - Нэг Сид 5 2
Костерева Катерина 14 1
Самойлов Юрий 74 1
Зеленько Игорь 11 1
Дегтярев Алексей 57 1
Лисицин Евгений 20 1
Лебедев Владимир 73 1
Козловский Андрей 12 1
Дергилёв Никита 44 1
Коновалов Олег 16 1
Антонов Павел 12 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
Лимбергер Роман 4 1
Нахабо Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2755 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 2
Энергетика - Energy - Energetically 5239 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5943 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4050 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 208 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4139 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5028 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5995 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10192 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6444 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2394 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 1
Аренда 2498 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3632 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1740 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 711 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3384 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6566 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 867 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 2
IDC - International Data Corporation 4921 4
Gartner - Гартнер 3574 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 1
Forrester Research 823 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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