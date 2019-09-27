Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«СБКлауд» объявил о выходе на рынок b2b-решений для обработки данных и интернета вещей

Интернет Интеграция Электроника Облака

«СБКлауд» начал предоставлять корпоративным клиентам услуги сбора, хранения и анализа данных с устройств интернета вещей (IoT) на базе собственной облачной платформы данных SBCloud Business Data (SBData). Платформа позволит компаниям оптимизировать затраты на контроль производства и логистики, снизить риски, связанные со сбоями оборудования, нерациональным расходом топлива и иных ресурсов, экологической обстановкой, отмечают в «СБКлауд».

Платформа SBData и сервисы на ее основе предназначены для ритейла, транспорта, производства, энергетики и других отраслей, где важны непрерывность процессов и соблюдение нормативов. SBData упрощает реализацию стратегических проектов в области цифровой экономики, предоставляя доступ к инструментам для непрерывного мониторинга, машинного обучения и многоуровневой аналитики. На базе SBData клиенты компании могут вести оперативный мониторинг телеметрии с датчиков и других источников данных, создавать собственные решения для широкого спектра задач: от контроля повседневной деятельности до стратегических задач планирования и снижения рисков.

«Технологии интернета вещей становятся ключевым инструментом трансформации таких важных сфер, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, инфраструктура городов. Но чем больше датчиков и данных, тем сложнее контроль – особенно для небольших компаний. Платформа данных SBData позволит нашим клиентам и партнерам использовать весь потенциал бизнес-данных, выстраивая на их основе управление бизнесом, создание новых продуктов и эффективные маркетинговые коммуникации», – отметил Вячеслав Самарин, директор по перспективным сервисам компании «СБКлауд».

Партнеры компании могут на базе SBData создавать собственные проекты в области промышленного мониторинга, вести разработку IoT-решений и оборудования, размещать созданные SaaS-сервисы в маркетплейсе «СБКлауд». Платформа данных обладает широкими интеграционными возможностями, включая API, универсальный интерфейс для работы с источниками данных, персонализацию и брендирование. Используя наборы обезличенных данных, разработчики смогут моделировать в SBData сценарии работы с данными, тестировать приложения и отраслевые решения, сокращая затраты на их разработку и вывод на рынок. Потребность в таких решениях высока: инвестиции в IoT до 2022 г. будут расти на 18-20% ежегодно (IDC, J’son&Partners). По оценке PwC, внедрение IoT в российской электроэнергетике поможет сэкономить 532 млрд руб. до 2025 г.

Ключевыми преимуществами платформы данных SBData для конечных пользователей в «СБКлауд» называют удобную рабочую среду, универсальный интерфейс для обмена данными между различными устройствами и системами, гибкость настроек аналитических отчетов и обширную библиотеку шаблонов. Пользователь может самостоятельно работать с любыми типами датчиков, настраивать необходимые параметры и получать наглядную отчетность в режиме онлайн. В панели управления можно выбирать преднастроенные устройства из библиотеки шаблонов и создавать свои шаблоны, вести историю эксплуатации оборудования, настраивать визуализацию отчетов. SBData развернута на базе облачной платформы «СБКлауд» и может использоваться для хранения и обработки критически важных данных, включая персональные (согласно 152-ФЗ).

Другие материалы рубрики

Российскую аналитическую ИИ-платформу интегрировали с датской системой управления фермами

Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация

Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»

Gartner хоронит ЦОДы. Но не все

CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста

Бум облаков: Мировой рынок IaaS вырос за год на треть

Техника

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии