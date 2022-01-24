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Костерева Катерина

СОБЫТИЯ


24.01.2022 «Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0 1
21.12.2021 Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран 1
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 1
31.10.2019 «Террасофт» изменил название платформы и продуктов на Creatio 2
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 1
05.04.2017 Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio 1
05.12.2016 Катерина Костерева -

Интеллектуальные технологии позволят заново изобрести CRM

 1
12.09.2016 Российские «облака»: экономическая целесообразность победила 2
13.05.2016 Terrasoft открыла офис в Сингапуре 1
29.04.2016 «Тэглайн» составил рейтинг самых популярных CRM-систем в России 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
18.06.2013 Облачные CRM захватили 40% рынка 2
14.06.2013 Кризис подстегивает спрос на CRM 1
12.04.2002 Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Костерева Катерина и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 206 14
Microsoft Corporation 25775 5
SAP SE 5601 4
Ланит - Норбит - Norbit 431 4
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
Navicon - Навикон 339 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Salesforce 498 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
Amdocs 140 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 2
Tata Consultancy Services 75 1
Broadvision 69 1
NICE Systems 70 1
Открытые технологии 732 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Verint Systems 43 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
ARTW - АРТВ 9 1
OpenText - Vignette 61 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 44 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
Usethics - Юзетикс 9 1
Tridion 2 1
Quantum Art - Квантум Арт 10 1
Алее Софтвер - Alee Software 10 1
HP Autonomy - Interwoven 33 1
Системы документооборота 522 1
Триумвират девелопмент 4 1
Virtusa 1 1
Nimax - Нимакс 4 1
Samsung Electronics 11065 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Meta Group 54 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Horizon Capital 7 1
Volition Capital 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 725 1
Bayer AG - Байер 85 1
Uber 357 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 3
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 160 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 7
Terrasoft Creatio 109 5
Terrasoft Creatio Sales 12 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Apple Keynote 63 2
Terrasoft Creatio Service 12 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 15 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Terrasoft CRM 26 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 1
Terrasoft Creatio Studio 3 1
Vtiger Systems 3 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
РБК - Informer.ru - Информер 66 1
Terrasoft Creatio Marketplace 4 1
Terrasoft Creatio Marketing 6 1
Microsoft Content Management Server - MCMS 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Windows 16882 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Microsoft Outlook 1506 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Клочков Алексей 35 3
Круглова Оксана 4 2
Моргалюк Даниил 7 2
Вагизов Руслан 25 2
Семенов Александр 166 2
Красюков Дмитрий 43 2
Миронова Елена 8 2
Самарин Вячеслав 12 1
Дегтярев Алексей 58 1
Гуральников Сергей 164 1
Херсонцев Алексей 93 1
Бетсис Павел 101 1
Тихонов Андрей 43 1
Раменский Алексей 3 1
Любимов Александр 14 1
Строкович Антон 53 1
Зеленько Игорь 12 1
Вертоградов Владимир 29 1
Галимов Максим 33 1
Кругляков Роман 44 1
Щербина Сергей 14 1
Федорушкин Илья 15 1
Бондарев Вадим 7 1
Орлов Юрий 7 1
Борисевич Андрей 6 1
Давыдов Сергей 7 1
Сироткин Сергей 1 1
Ким Станислав 4 1
van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 1
Аверин Вячеслав 1 1
Малафеев Иван 1 1
Гдуля Виталий 1 1
Шейко Дмитрий 3 1
Матвеев Андрей 8 1
Михеенков Никита 1 1
Воробьева Юлия 3 1
Куликова Екатерина 1 1
Камаева Ольга 2 1
Омельченко Александр 5 1
Головач Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Украина 7928 2
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Индонезия - Республика 1058 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Малайзия 922 1
Филиппины - Республика 599 1
Россия - Крайний Север 350 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 9 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Аренда 2687 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 115 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Gartner - Гартнер 3658 8
IDC - International Data Corporation 4975 3
Forrester Wave 45 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Tagline - Тэглайн 30 1
Aberdeen Group 53 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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