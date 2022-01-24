Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Костерева Катерина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 18
Костерева Катерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Клочков Алексей 35 3
|Круглова Оксана 4 2
|Моргалюк Даниил 7 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Семенов Александр 166 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Миронова Елена 8 2
|Самарин Вячеслав 12 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Бетсис Павел 101 1
|Тихонов Андрей 43 1
|Раменский Алексей 3 1
|Любимов Александр 14 1
|Строкович Антон 53 1
|Зеленько Игорь 12 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|Галимов Максим 33 1
|Кругляков Роман 44 1
|Щербина Сергей 14 1
|Федорушкин Илья 15 1
|Бондарев Вадим 7 1
|Орлов Юрий 7 1
|Борисевич Андрей 6 1
|Давыдов Сергей 7 1
|Сироткин Сергей 1 1
|Ким Станислав 4 1
|van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 1
|Аверин Вячеслав 1 1
|Малафеев Иван 1 1
|Гдуля Виталий 1 1
|Шейко Дмитрий 3 1
|Матвеев Андрей 8 1
|Михеенков Никита 1 1
|Воробьева Юлия 3 1
|Куликова Екатерина 1 1
|Камаева Ольга 2 1
|Омельченко Александр 5 1
|Головач Владислав 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.