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Представлен первый инженерный ПАК от «Аскон», «Норси-транс» и «Базальт СПО»

Разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон», производитель серверного оборудования и СХД «Норси-транс» и разработчик операционных систем «Базальт СПО» завершили создание прототипа программно-аппаратного комплекса для рабочих мест инженеров (инженерного ПАК). Впервые система автоматизированного проектирования, основной инструмент инженера, работает на процессоре, альтернативном Intel и AMD. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

В составе инженерного ПАК: процессор Loongson; рабочая станция производства «Норси-транс»; операционная система «Альт» разработки «Базальт СПО»; система проектирования «Компас-3D» от «Аскон».

Результаты сравнительного тестирования «Компас-3D» для Linux на процессорах Loongson и Intel Core i5 с одной и той же видеокартой показали незначительное падение быстродействия. При этом подтверждена принципиальная возможность применять ПАК для инженерных задач, таких как проектирование, создание электронной 3D-модели изделия, разработка конструкторской документации.

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Инженерный ПАК построен на китайской процессорной архитектуре LoongArch, не зависящей от западных технологий. Процессоры Loongson на базе LoongArch прошли спецпроверки и специсследования, что позволяет использовать их в критической информационной инфраструктуре.

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «Наша совместная с партнерами разработка направлена на достижение технологического суверенитета промышленности. Если первым шагом было импортозамещение программного обеспечения, то теперь пора сделать следующий – импортозамещение ИТ-инфраструктуры на уровне программно-аппаратных комплексов».

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