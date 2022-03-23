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"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 685
|Путин Владимир 2542 212
|Мельникова Анастасия 197 161
|Зайцев Михаил 164 117
|Галушкин Олег 173 102
|Водясов Алексей 114 76
|Шадаев Максут 460 66
|Касперская Наталья 248 65
|Зенкин Денис 262 60
|Чаркин Евгений 203 57
|Ковалев Александр 157 54
|Дягилев Василий 83 54
|Кирюхин Дмитрий 79 53
|Демидов Сергей 57 51
|Касперский Евгений 290 49
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 48
|Конусов Андрей 84 47
|Сачков Илья 109 47
|Ляпунов Игорь 65 45
|Медведев Дмитрий 1604 45
|Гвоздев Дмитрий 91 44
|Соколов Алексей 129 44
|Гинятуллин Роман 61 43
|Горбатько Александр 95 42
|Лукацкий Алексей 89 41
|Ермолаев Артем 348 41
|Никифоров Николай 1161 40
|Сычев Артем 52 40
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 40
|Шевченко Владимир 138 40
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 40
|Устюжанин Дмитрий 49 39
|Скородумов Анатолий 65 39
|Абакумов Евгений 110 39
|Богданов Кирилл 110 39
|Родионов Михаил 44 37
|Ульянов Владимир 154 37
|Казарин Станислав 115 36
|Натрусов Артем 142 36
|Слышкин Василий 66 36
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