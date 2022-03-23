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Кибербезопасность Компьютерная безопасность Информационная безопасность ИБ-интегратор Киберпреступность Cybersecurity Киберинциденты


 

"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.

Обзор «ИТ-безопасность» на Market.CNews

23.03.2022 Миллионы людей оказались под угрозой взлома из-за ушедшей из России HP
22.03.2022 Программы-вымогатели — стремительно растущая киберугроза
21.03.2022 «Информзащита» запускает услугу экспресс-аудита рисков информационной безопасности
18.03.2022 RuSIEM заключила партнерское соглашение с интегратором TS Solution
17.03.2022 Есть ли в VPN защита от хакеров?
14.03.2022 Российская кибербезопасность страдает от санкций. Специалисты любыми способами уезжают из страны
10.03.2022 R-Vision совместно с МТЕ поможет БГУИР в образовательном процессе
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ
04.03.2022 Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек
02.03.2022 Хакеры потребовали от Nvidia открыть код драйверов видеокарт под угрозой слива тайн компании
02.03.2022 «Ростелеком-cолар» отменяет испытательный срок для ИТ- и ИБ-специалистов
28.02.2022 Какие возникают проблемы с безопасностью при удаленной работе и как их решать
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота
25.02.2022 Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией
24.02.2022 Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги
22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году
22.02.2022 Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты
22.02.2022 Хакеры захватывают ПК, чьи хозяева пользуются чатами Microsoft Teams
22.02.2022 Информационная безопасность 2022
21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования
21.02.2022 Более 3000 российских школьников приняли участие в Олимпиаде по информационной безопасности
21.02.2022 На конференции CNews «Ростелеком-Солар» раскроет секреты бесперебойной работы ИБ-решений с большими объемами данных
18.02.2022 Radware на конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 22 февраля
18.02.2022 Vmware: системы Linux подвергаются атакам программ-вымогателей и криптоджекинга
16.02.2022 HP: киберпреступники все чаще используют зараженные файлы Excel
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android
15.02.2022 Стартап с экс-директором ЦРУ в руководстве пообещал сделать антивирусы ненужными навсегда
15.02.2022 Российские хакеры подмяли под себя мировой рынок шифрования файлов и шантажа бизнеса
14.02.2022 Знаменитый на весь мир российский хакер получил 14 лет строгого режима
14.02.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о главных составляющих корпоративной защиты в 2022 году
10.02.2022 «Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация
09.02.2022 Infinidat усовершенствовала платформу Infiniguard
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint
08.02.2022 Российские силовики крепко взялись за хакеров. Уничтожена третья за месяц группировка
08.02.2022 Больше половины компаний не анализируют данные от ИБ-решений
Средства защиты информации и бизнеса 2021
07.02.2022 Сергей Шерстобитов -

Сегодня на рынке ИБ не кадровый голод, а супераппетит к экспертизе
04.02.2022 США не на шутку испугались киберугроз. При Байдене создан новый орган по информационной безопасности
04.02.2022 Accenture: мировой рынок ИБ-услуг к 2025 году достигнет объема в $94 млрд
03.02.2022 Обиженный хакер в одиночку отключил интернет в целой стране

Публикаций - 11108, упоминаний - 22709

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1572
Microsoft Corporation 22497 1481
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 748
Apple Inc 10683 612
Google LLC 10352 582
Dr.Web - Доктор Веб 1186 448
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 442
IBM - International Business Machines Corp 8941 409
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 389
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 370
Meta Platforms - Facebook 4267 305
Yandex - Яндекс 5015 305
Информзащита 641 305
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 301
InfoWatch - Инфовотч 842 283
Intel Corporation 11262 283
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 270
Cisco Systems 4720 265
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 260
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 246
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 236
Amazon Inc - Amazon.com 2650 234
Check Point Software Technologies 694 225
Softline - Софтлайн 1870 221
Twitter 2493 218
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 212
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 186
Trend Micro 567 179
Oracle Corporation 6035 178
Fortinet 320 176
Samsung Electronics 9333 172
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 172
Крок - Croc 1616 171
Элемент ГК - Elementec 1523 168
Telegram Group 805 167
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 165
VK - Mail.ru Group 3057 157
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 153
VMware 2025 150
PayPal 634 148
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 420
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 179
РЖД - Российские железные дороги 1458 147
Альфа-Банк 1476 139
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 115
Открытие ФК 2713 111
Почта России ПАО 1853 97
eBay Inc 1576 87
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 86
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 85
ГПБ - Газпромбанк 842 83
Visa International 1809 82
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 76
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 75
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 68
Лента - Сеть розничной торговли 912 68
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 66
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 65
Точка 1820 62
X5 Group 709 62
Газпром ПАО 1008 61
Самолёт ГК 216 60
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 58
LinkedIn 558 57
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 54
ПСБ - Промсвязьбанк 682 51
Аэрофлот - Aeroflot 648 49
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 47
НСПК - Национальная система платежных карт 401 46
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 45
ПГК - Первая грузовая компания 117 44
Citi - Citibank - Ситибанк 265 43
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 42
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 42
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 41
Газпром нефть 439 39
Россети Ленэнерго 786 38
Ингосстрах СПАО 301 38
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1575
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 645
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 584
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 579
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 385
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 375
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 297
Президент Российской Федерации 3770 290
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 254
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 241
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 239
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 207
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 206
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 185
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 153
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 122
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 121
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 110
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 107
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 99
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 93
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 89
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 89
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 80
Федеральное казначейство России 1345 79
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 79
Администрация Президента РФ 904 77
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 76
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 75
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 73
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 65
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 64
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 64
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 61
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 60
Правительство Москвы 1640 60
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 60
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 58
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 57
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 56
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 45
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 43
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 38
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 36
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 34
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 29
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 27
АФТ - Ассоциация Финтех 251 27
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 26
АРБ - Ассоциация российских банков 176 25
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 22
Демократическая политическая партия США 91 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 18
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 13
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 12
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 11
Единая Россия - Политическая партия 246 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 10
Web development - Веб-разработка 0 9
РосКомСвобода - Общественная организация 82 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 8
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 8
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 8
CompTIA - Computing Technology Industry Association 26 7
CSA - Cloud Security Alliance 12 7
Linux Foundation 167 7
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 6
ЛДПР 98 6
ASF - Apache Software Foundation 98 6
OSI - Open Source Initiative 58 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 5
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 5
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 2541
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 2137
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2057
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 2056
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 1727
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 1580
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1399
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 1173
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1110
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1026
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 1009
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 1006
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 990
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 978
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 932
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 855
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 784
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 770
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 740
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 733
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 718
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 672
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 638
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 626
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 621
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 543
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 541
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 533
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 530
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 523
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 515
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 513
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 491
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 470
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 469
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 455
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 449
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 412
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 406
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 401
Google Android 11959 997
Microsoft Windows 10 11713 884
Linux OS 7669 720
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 704
Apple iOS 6422 347
Microsoft Windows 2000 2856 266
Microsoft Office 3247 266
ЭОС Дело СЭД 4365 263
Apple macOS 1457 253
Mozilla Firefox - браузер 1738 250
Microsoft Windows 2104 228
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 221
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 211
Microsoft Edge - браузер 1891 210
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 195
Oracle Java - язык программирования 2554 192
Google Play - Google Store - Android Market 2732 187
JavaScript - JS - язык программирования 959 185
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 170
Microsoft Windows XP 2291 170
Google Chrome - браузер 1270 164
Microsoft Windows 7 1780 160
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 147
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 141
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 137
WhatsApp Messenger 745 130
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 128
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 127
Microsoft Skype 1940 122
Google Gmail 802 120
Apple macOS X - Rhapsody 1495 115
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 114
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 114
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 113
Apple Safari - браузер 743 108
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 105
LG 75SM99 2832 103
Microsoft Azure 1276 99
Apple iPad 3663 97
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 178 97
Исанин Антон 9365 685
Путин Владимир 2542 212
Мельникова Анастасия 197 161
Зайцев Михаил 164 117
Галушкин Олег 173 102
Водясов Алексей 114 76
Шадаев Максут 460 66
Касперская Наталья 248 65
Зенкин Денис 262 60
Чаркин Евгений 203 57
Ковалев Александр 157 54
Дягилев Василий 83 54
Кирюхин Дмитрий 79 53
Демидов Сергей 57 51
Касперский Евгений 290 49
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 48
Конусов Андрей 84 47
Сачков Илья 109 47
Ляпунов Игорь 65 45
Медведев Дмитрий 1604 45
Гвоздев Дмитрий 91 44
Соколов Алексей 129 44
Гинятуллин Роман 61 43
Горбатько Александр 95 42
Лукацкий Алексей 89 41
Ермолаев Артем 348 41
Никифоров Николай 1161 40
Сычев Артем 52 40
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 40
Шевченко Владимир 138 40
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 40
Устюжанин Дмитрий 49 39
Скородумов Анатолий 65 39
Абакумов Евгений 110 39
Богданов Кирилл 110 39
Родионов Михаил 44 37
Ульянов Владимир 154 37
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Натрусов Артем 142 36
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Markets&Markets Research 97 12
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Информзащита Учебный центр 38 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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