Max усиливает системы информационной безопасности

Цифровая платформа Max интегрировала систему автоматического анализа кода VK Security Gate. В решение дополнительно внедрены технологии искусственного интеллекта, которые помогают осуществлять мониторинг и предлагать улучшения кода.

VK Security Gate – собственная разработка VK, которая охватывает 1,5 млрд строк кода и осуществляет непрерывный и автоматизированный анализ кода на предмет целостности, возможных уязвимостей и аномалий. Собранная информация детектируется и в режиме реального времени отправляется экспертам по информационной безопасности компании.

«Интеграция Security Gate в Max — это ещё один шаг к тому, чтобы наши продукты соответствовали самым высоким стандартам кибербезопасности. Мы уверены, что автоматизация, прозрачность и проактивность в обеспечении безопасности — основа доверия пользователей и устойчивого роста», — отметил руководитель направления защиты приложений VK Игорь Игнатьев.