Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн объединяют усилия для борьбы с цифровыми мошенниками

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн запустили совместный проект для поддержки граждан, столкнувшихся со взломом учетной записи на Госуслугах. Теперь пострадавший может в любое время суток связаться со специалистом мобильного оператора или позвонить в Единую региональную информационно-справочную службу 122 Санкт-Петербурга и меньше чем за минуту решить проблему без дополнительного ожидания на линии. В дальнейших планах – масштабировать проект на все регионы России.

Сотрудничество с «цифровым блоком» Правительства Санкт-Петербурга – часть стратегии Билайна по обеспечению безопасности клиентов. Она подразумевает не только классические меры защиты своего периметра, но и совместную работу с крупнейшими игроками финансового рынка, государственными и цифровыми сервисами.

Совместное решение Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайна направлено на борьбу с кражей доступа к личному кабинету на портале Госуслуг. Если у абонента Билайна взломали учетную запись на Госуслугах или он подозревает, что злоумышленники установили на его номер переадресацию, ему достаточно позвонить в Группу быстрого реагирования Билайна по номеру 0611 или в Единую региональную информационно-справочную службу Санкт-Петербурга по номеру 122. Специалист разберется в ситуации и переключит абонента напрямую в поддержку другого сервиса, либо сразу поможет позвонившему:





объяснит, как восстановить доступ к украденной учетной записи – на Госуслугах или в Билайне;

сообщит, по какому графику работает ближайший офис МФЦ и какие документы понадобятся для восстановления доступа (если это не получается сделать онлайн);

расскажет, как определить, где использовалась учётная запись; как проверить кредитную историю и наличие открытых счетов;

расскажет, как обезопасить себя от атак мошенников по телефону и в мессенджерах.





Сотрудники Группы быстрого реагирования Билайна по номеру 0611 смогут проверить, установлена ли на номере переадресация и отключить её.

Обе службы поддержки работают круглосуточно, семь дней в неделю, стандартное время дозвона составляет менее 60 секунд.

Помимо сотрудничества в области информирования граждан, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн работают над мерами, которые помогут предотвратить взлом аккаунта на Госуслугах. Речь идет об алгоритме, который будет принудительно прерывать звонок с подозрительного номера при условии, что в процессе разговора абоненту Билайн поступит sms с кодом от Госуслуг. В тестировании новой функции участвовали специалисты СПб ГКУ «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», подведомственного Комитету по информатизации и связи.

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна: «Счет времени при атаке мошенников идет на секунды. Чем дольше длится несанкционированный доступ к порталу госуслуг или кабинету оператора, тем выше вероятность серьезных финансовых потерь – не говоря о нервах, которые человек тратит, ожидая на линии и объясняя оператору свою проблему. Наше сотрудничество с Единой региональной справочной службой 122 Санкт-Петербурга позволяет в разы сократить время реагирования и уменьшить разрушительные последствия атак. В комбинации с работой антифрод-платформы и Виртуального помощника, которые не пропускают большинство подозрительных звонков, это решение послужит защите наших клиентов и укрепит репутацию Билайна как самого безопасного оператора».

Юлия Смирнова, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга: «Мы фиксируем беспрецедентное количество кибератак – как на государственные сервисы, так и на личные аккаунты россиян. Сегодня органы власти, мобильные операторы, банки и технологические компании объединяют усилия, создавая многоуровневые системы защиты данных. Налаживая оперативный обмен информацией, мы получаем возможность не только незамедлительно реагировать на происшествия, но и добавляем в свой арсенал инструмент для анализа, который позволит совместно работать над созданием превентивных мер противодействия угрозам. Кроме того, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга уделяет большое внимание развитию просветительских проектов: граждане должны знать базовые правила кибергигиены и следовать им».