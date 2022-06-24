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РусБИТех Astra Linux ГК Астра

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра

ГК Astra Linux — один из участников российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке — с 2008 года. Все продукты Astra Linux входят в реестр Минцифры России. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности».

ГК Astra Linux — член ассоциации РУССОФТ и АРПП.


24.06.2022 Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ
23.06.2022 Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux
16.06.2022 «Атомфлот» России мигрирует с Windows на Astra Linux
Астра Линукс, Илья Сивцев
06.06.2022 «Сберкорус» и российская операционная система Astra Linux подписали договор о партнерстве
25.05.2022 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро»
23.05.2022 «Моно» для Astra Linux
19.05.2022 «Росатом» полностью переходит на Astra Linux
17.05.2022 В топ-5 разработчиков российских ОС серьезные перестановки
16.05.2022 МВД купило тысячи китайских ПК на Astra Linux
11.05.2022 Прибыль разработчика главной российской ОС перевалила за миллиард
25.04.2022 Ключевые сервисы ГК «Астра» и дистрибутив ОС – теперь в Yandex Cloud
18.04.2022 Оставшийся без Windows МГТУ Баумана совершил грандиозный переход на российский Linux
14.04.2022 ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций
11.04.2022 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition
04.04.2022 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с Astra Linux
24.03.2022 Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая
21.03.2022 Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux
21.03.2022 Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux
21.03.2022 T-Flex CAD готов к работе на отечественной ОС Astra Linux
02.03.2022 Зарубежные кураторы LibreOffice поссорились с разработчиками Astra Linux
01.03.2022 «КОТМИ-14» на базе ОС Astra Linux и российского «железа» — сертифицированное решение для сектора энергетики
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux
14.02.2022 «Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО
03.02.2022 Специальное ПО «Индигирка» и ОС Astra Linux — комплексная безопасность критически важных объектов
02.02.2022 Подтверждена корректная работа SAS в среде ОС Astra Linux
01.02.2022 Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal
24.01.2022 Управление кластерами Kubernetes в ОС Astra Linux доступно на платформе Deckhouse
29.12.2021 Astra Linux запустила портал для поиска квалифицированных ИТ-кадров
27.12.2021 ОмГМУ переходит на российский программный стек Astra Linux и «Мой офис»
24.12.2021 ГК Astra Linux и компания Zabbix обеспечат полную совместимость своих продуктов
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux
13.12.2021 Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.
09.12.2021 ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы методологии разработки безопасного системного программного обеспечения
09.12.2021 Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro
03.12.2021 Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux
01.12.2021 ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных
24.11.2021 Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС
22.11.2021 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition.
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников

Публикаций - 574, упоминаний - 1055

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 88
Intel Corporation 11262 58
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 58
Oracle Corporation 6035 51
Базальт СПО - BaseALT 254 46
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 40
6072 38
1С-ИжТиСи 5461 37
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 35
Huawei 3222 32
AMD - Advanced Micro Devices 3661 31
Астра ГК 19 28
Новые облачные технологии (НОТ) 277 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 25
RuBackup - Рубэкап 19 24
SAP SE 4595 23
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 163 23
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 22
TrueConf - ТруКонф 273 22
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 22
IBM - International Business Machines Corp 8941 21
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 21
Red Hat 1183 20
Ред Софт - Red Soft 299 20
Yandex - Яндекс 5015 19
Varton - Вартон ТПК - Gauss 26 19
Samsung Electronics 9333 18
Крипто-ПРО 308 18
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 17
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 17
Крок - Croc 1616 16
Apple Inc 10683 16
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 16
Google LLC 10352 16
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 16
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 15
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 15
VMware 2025 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 26
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 22
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 13
Газпром ПАО 1008 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
Ростех - Вертолеты России 149 9
РусГидро ПАО 206 9
Почта России ПАО 1853 7
Транснефть 232 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
Альфа-Банк 1476 6
НСПК - Национальная система платежных карт 401 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 5
Ренессанс Страхование 83 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 5
Роснефть НК 434 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 5
Точка 1820 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 4
АльфаСтрахование СГ 241 4
Почта Банк 319 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 4
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 0 4
Аэрофлот - Aeroflot 648 4
УЦ Профи 4 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 3
Societe Generale - Росбанк 438 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 149
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 148
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 130
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 87
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 76
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 46
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 28
Президент Российской Федерации 3770 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 19
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
Федеральное казначейство России 1345 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 10
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
Счётная палата РФ 628 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 5
Правительство Москвы 1640 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 5
Администрация Президента РФ 904 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 31
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 13
Linux Foundation 167 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
ASF - Apache Software Foundation 98 1
FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 517
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 415
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 346
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 235
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 171
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 137
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 136
Виртуализация - Virtualization 2373 131
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 110
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 104
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 93
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 93
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 86
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 86
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 80
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 76
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 75
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 74
ARM64 - Архитектура процессора 1261 72
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 68
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 67
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 61
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 1082 61
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 59
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 59
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 57
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 56
Collaboration - Совместная работа 2443 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 55
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 51
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 47
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 46
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 43
Website - Вебсайт 9736 41
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 40
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 40
Linux OS 7669 408
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 176
Microsoft Windows 10 11713 149
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 86
Ред ОС 312 81
Новые облачные технологии - МойОфис 381 63
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 62
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 75 62
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 60
Google Android 11959 54
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 53
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 53
Intel x86 - архитектура процессора 1391 50
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 49
Linux - Debian GNU 339 44
Apple iOS 6422 40
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 39
Apple macOS 1457 38
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 38
Microsoft Windows 2104 36
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 95 31
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 28
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 204 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 25
ЭОС Дело СЭД 4365 25
НКТ - Р7-Офис 128 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 23
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 157 22
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 22
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 145 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 20
Увеон - Термидеск - Termidesk 14 20
Microsoft SQL Server 1416 20
Microsoft Office 3247 19
Oracle СУБД 310 17
Oracle Java - язык программирования 2554 17
MobilityLab WorksPad 46 16
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 16
Мылицын Роман 85 84
Сивцев Илья 30 33
Евдокимов Андрей 67 24
Фролов Денис 21 19
Калинин Александр 124 16
Кирдяшов Федор 16 16
Путин Владимир 2542 15
Гольденберг Леонид 45 14
Лачков Евгений 23 14
Рудевский Антон 10 14
Калинин Алексей 31 12
Гутин Александр 12 12
Смирнов Алексей 166 12
Векшин Евгений 12 12
Степанов Владимир 26 11
Бугрецов Антон 6 10
Комиссаров Дмитрий 192 10
Одинцов Дмитрий 88 10
Белокрылов Александр 24 8
Мартыненко Александр 15 7
Свириденко Андрей 95 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 6
Мишустин Михаил 376 6
Рубанов Владимир 68 6
Абакумов Евгений 110 6
Массух Илья 202 6
Анфимов Павел 20 6
Девянин Петр 6 6
Лашин Ренат 32 5
Матвеев Лев 50 5
Чернышенко Дмитрий 320 5
Пожидаев Николай 38 5
Никифоров Николай 1161 5
Арлазаров Владимир 136 5
Шпак Василий 76 5
Манцветов Константин 7 5
Щеглов Петр 24 5
Кабанов Владимир 174 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 5
Морозов Игорь 18 4
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 14
Коммерсантъ - Издательский дом 888 20
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Times 500 6
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
Ведомости 375 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
Незыгарь - Telegram-канал 4 3
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Известия ИД 307 2
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Мобильные системы 94 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
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The Register 1286 1
FT - Financial Times 1118 1
500 Startups 4742 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 19
Gartner - Гартнер 3301 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 9
IDC - International Data Corporation 4671 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 4
Juniper Research 468 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
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TrendForce 53 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
IBM X-Force Exchange 5 1
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OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 1
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Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 60
РАН - Российская академия наук 1397 17
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 9
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
Softline Education - Академия АйТи 55 4
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 3
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 3
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 12 3
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 2
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет 9 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 1
Рубин НИИ 7 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 3 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 12 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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