РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра

ГК Astra Linux — один из участников российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке — с 2008 года. Все продукты Astra Linux входят в реестр Минцифры России. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности».

ГК Astra Linux — член ассоциации РУССОФТ и АРПП.