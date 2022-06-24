РусБИТех Astra Linux ГК Астра
ГК Astra Linux — один из участников российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке — с 2008 года. Все продукты Astra Linux входят в реестр Минцифры России. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности».
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 85 84
|Сивцев Илья 30 33
|Евдокимов Андрей 67 24
|Фролов Денис 21 19
|Калинин Александр 124 16
|Кирдяшов Федор 16 16
|Путин Владимир 2542 15
|Гольденберг Леонид 45 14
|Лачков Евгений 23 14
|Рудевский Антон 10 14
|Калинин Алексей 31 12
|Гутин Александр 12 12
|Смирнов Алексей 166 12
|Векшин Евгений 12 12
|Степанов Владимир 26 11
|Бугрецов Антон 6 10
|Комиссаров Дмитрий 192 10
|Одинцов Дмитрий 88 10
|Белокрылов Александр 24 8
|Мартыненко Александр 15 7
|Свириденко Андрей 95 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 6
|Мишустин Михаил 376 6
|Рубанов Владимир 68 6
|Абакумов Евгений 110 6
|Массух Илья 202 6
|Анфимов Павел 20 6
|Девянин Петр 6 6
|Лашин Ренат 32 5
|Матвеев Лев 50 5
|Чернышенко Дмитрий 320 5
|Пожидаев Николай 38 5
|Никифоров Николай 1161 5
|Арлазаров Владимир 136 5
|Шпак Василий 76 5
|Манцветов Константин 7 5
|Щеглов Петр 24 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 5
|Морозов Игорь 18 4
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