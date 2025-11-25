Мессенджер Max стал доступен пользователям Astra Linux

«Группа Астра» и компания «Коммуникационная платформа» (VK) объявили о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости национального мессенджера Max с операционной системой Astra Linux. По результатам тестирования выпущен сертификат Ready for Astra — он доказывает безопасное использование Max на устройствах под управлением Astra Linux, включая системы с повышенными требованиями к информационной безопасности.

По оценкам независимых аналитиков Strategy Partners, в 2024 г. ОС Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем. Аудитория Max в ноябре превысила 55 млн пользователей. Вся инфраструктура платформы находится на территории России. Приложение включено в реестр российского ПО.

Директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра» Кирилл Синьков сказал: «Подтверждение совместимости Max и Astra Linux создает фундамент для формирования полноценной суверенной цифровой экосистемы. В партнерстве с ведущими российскими разработчиками мы создаем среду, в которой безопасность органично сочетается с пользовательским удобством, а выбор отечественных решений становится естественным для бизнеса и государственных организаций. Мы намерены развивать сотрудничество с участниками российского ИТ-рынка, чтобы каждая компания и ведомство могли строить надежную и независимую коммуникационную инфраструктуру».

Вице-президент VK, руководитель проекта Max, Фарит Хуснояров отметил: «Успешное прохождение сертификации упрощает и ускоряет внедрение мессенджера в коммерческих организациях и государственных структурах, что позволяет обеспечить защищенность и полную импортонезависимость — в том числе в работе с чувствительными данными».