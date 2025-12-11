«Группа Астра» представила линейку программно-аппаратных комплексов XPlatform

«Группа Астра» представила новую линейку программно-аппаратных комплексов Astra XPlatform. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

XPlatform — это семейство отечественных ПАКов, построенных на едином технологическом стеке «Группы Астра» и ориентированных на типовые корпоративные сценарии: создание частных облаков, работу с высоконагруженными базами данных, централизованное резервное копирование, отказоустойчивую доставку цифровых сервисов и развертывание решений на базе искусственного интеллекта. Все компоненты XPlatform спроектированы для бесшовной интеграции между собой и с российской микроэлектроникой, включая процессоры Baikal-S. В перспективе вся линейка XPlatform будет реализована на отечественных процессорах.

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Викторович подчеркнул, что продемонстрированные результаты стали возможны благодаря слаженной работе разработчиков ПО, производителей микроэлектроники и аппаратных платформ. Он поддержал инициативу создания национальной открытой платформы для высокопроизводительных вычислений, центров обработки данных и решений для искусственного интеллекта на принципах открытой архитектуры с активным участием корпоративных заказчиков.

ПАКи семейства Astra XPlatform: XData — высокопроизводительная машина баз данных на российской СУБД Tantor Postgres, отечественный аналог Oracle Exadata для критически важных систем и КИИ; XTime — программно-аппаратный комплекс для резервного копирования и архивного хранения данных; XCloud — платформа для построения частного облака на базе российского ПО «Группы Астра»; XConnect — аппаратный балансировщик нагрузки и комплекс сетевых решений для обеспечения отказоустойчивой работы цифровых сервисов; XGenAI — гибридная платформа на базе технологий «Группы Астра» с экспертным сопровождением внедрения, позволяет на базе локальной инфраструктуры создать полнофункциональную среду для генеративных моделей и классических ИИ.

Также в ходе демонстрации были показаны серверы и платы, построенные на отечественных процессорах Baikal-S компании «Байкал Электроникс» и произведенные партнерами «Группы Астра» — компаниями «Элпитех», Delta Computers, Yadro, Aquarius и другими.

«Группа Астра» раскрыла результаты нагрузочного тестирования ПАК Tantor XData на Baikal-S в типовых задачах, связанных с работой системы «1С:ERP Управление предприятием». По сравнению с сопоставимыми конфигурациями на x86-процессорах была обеспечена аналогичная или лучшая производительность на типовых сценариях корпоративного использования, достигнуто порядка 30% экономии на серверном железе для пяти тыс. одновременных пользователей «1С» и улучшен показатель совокупной стоимости владения (TCO), что делает импортозамещение не дороже, а объективно более эффективным вариантом для заказчика.

По оценке «Группы Астра», рынок программно-аппаратных комплексов в России к 2026 г. превысит 100 млрд руб. Компания заявила о готовности удовлетворить растущий спрос, опираясь на производственные мощности партнеров — в том числе Yadro, Kraftway и других, с возможностью оперативного выпуска машин в различных исполнениях, в том числе на Baikal-S на сумму до 10 млрд руб. в течение нескольких месяцев.

Государство, в свою очередь, анонсировало активное внедрение преференций для отечественной вычислительной техники «первого уровня» (на российских процессорах) в регулируемых закупках, а также развитие облачных мощностей на Baikal-S, включая создание выделенного высокопроизводительного контура к 2026 г.

Представители госкорпорации «Росатом» отметили, что для отрасли критично иметь сбалансированное, функционально устойчивое решение, сочетающее надежность, безопасность и производительность. Особый интерес вызвали комплекс Tantor XData и ПАКи для искусственного интеллекта, которые могут применяться для обработки и анализа промышленных данных.

«Мы собрали в XPlatform полный отечественный стек — от операционной системы и виртуализации до СУБД, резервного копирования и средств управления облаком — и упаковали его не в виде набора разрозненных компонентов для интеграционного проекта, а в виде заранее отлаженных, полностью настроенных программно-аппаратных комплексов. Это не подбор «железа» и софта под каждый конкретный ландшафт заказчика, а тиражируемые appliance-решения, изначально спроектированные для критической инфраструктуры, облаков, ИИ и высоконагруженных баз данных. За счет глубокой интеграции аппаратной и программной платформ эффект от их совместного использования кратно превышает простую сумму возможностей отдельных компонентов — так, чтобы «1+1 было равно 11», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

«Изначально мы строим XPlatform как открытую архитектуру: с поддержкой российских процессоров, GPU-ускорителей и специализированных чипов для ИИ, чтобы быстро адаптироваться под новые отечественные аппаратные платформы», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».