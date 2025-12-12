Вышел новый Astra Configuration Manager 1.5 с поддержкой мультивендорности

«Группа Астра» объявила о выпуске Astra Configuration Manager (ACM) версии 1.5. Главное нововведение релиза — поддержка мультивендорности: теперь администраторы могут управлять устройствами на базе различных операционных систем семейства Linux из единой консоли. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра» .

Решение ACM — это комплексный инструмент для управления жизненным циклом устройств, который охватывает весь спектр задач: от начальной установки операционной системы до регулярных обновлений и учета лицензий. Система обеспечивает инвентаризацию программных и аппаратных характеристик компьютеров и серверов, управление программным обеспечением и формирование детальных отчетов для анализа ИТ-инфраструктуры. ACM входит в портфель серверных решений «Группы Астра» наряду с операционной системой Astra Linux Server и службой каталога ALD Pro.

Ключевое преимущество версии 1.5 — расширенная совместимость клиентского агента ACM. Теперь он поддерживает работу с операционными системами RedOS, Debian, Ubuntu, Fedora Linux и Alma Linux. Агент собирает с этих операционных систем информацию об установленном ПО, версиях ОС и характеристиках оборудования. Все данные доступны для анализа в модуле отчетности ACM, где можно строить графики и дашборды по всей инфраструктуре независимо от используемых операционных систем.

Кроме того, ACM 1.5 теперь поддерживает инвентаризацию устройств на базе мобильной редакции Astra Linux Mobile. Это расширяет возможности заказчиков по учету мобильных устройств в составе корпоративной инфраструктуры.

Серверная часть ACM по-прежнему функционирует исключительно на Astra Linux. Такой подход обеспечивает глубокую интеграцию с собственной ОС, короткий цикл взаимодействия с разработчиками и ранний доступ к новым релизам.

В ACM 1.5 повышена стабильность работы с динамическими коллекциями при управлении большим количеством устройств — за счет разделения потоков обработки данных. Динамические коллекции позволяют автоматически группировать компьютеры на основе заданных параметров.

В новой версии расширен набор критериев инвентаризации — при настройке правил можно использовать любой из параметров, собираемых ACM как с Astra Linux, так и с других поддерживаемых ОС. Также оптимизирована логика формирования отчетов для корректного отображения данных по всем операционным системам.

«Системному администратору важно отслеживать состояние всего парка из единого окна. Содержать несколько крупных инфраструктурных решений и переключаться между разными системами конфигурирования RedOS, Astra Linux и других ОС — неэффективно. Сейчас мы реализовали возможность получать отчетную информацию и отслеживать состояние разнородного парка из одной консоли. В наших планах — дальнейшее развитие функциональности, включая установку программного обеспечения на поддерживаемые операционные системы», — сказала Анастасия Белоусова, менеджер продукта ACM «Группы Астра».