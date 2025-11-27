«Группа Астра» раскрыла неаудированные финансовые и операционные показатели за 9 месяцев 2025 года

ПАО «Группа Астра» объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые операционные и финансовые показатели

Отгрузки за девять месяцев 2025 г. составили 9,7 млрд руб. —показатель сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года. Сейчас на него продолжает оказывать давление сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика, а также высокая экономическая и геополитическая неопределенность.

Выручка увеличилась на 22% год к году и составила 10,4 млрд руб. Рост показателя обеспечили повышение поступлений от продаж флагманской операционной системы (ОС) Astra Linux и сопровождения продуктов, а также признание доходов от раннее осуществленных отгрузок.

Бизнес «Группы Астра» традиционно имеет выраженную сезонность: около 70% отгрузок, как правило, приходится на второе полугодие, при этом около 50% отгрузок может поступать в декабре. Структура расходов, в свою очередь, остается равномерной в течение года.

Скорректированная EBITDA достигла 2,2 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 1,0 млрд руб. Оба показателя в положительной зоне, компания прибыльна по итогам отчетного периода, несмотря на высокую сезонность бизнеса.

Ключевые финансовые показатели

Компания продолжает развивать продуктовую экосистему, придерживаясь финансовой дисциплины. Такой подход обеспечивает низкий уровень долговой нагрузки: на 30 сентября соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA (LTM) составило 0,42 — в пределах целевых значений компании.

Корпоративные события

В октябре компания впервые получила два высоких кредитных рейтинга со стабильным прогнозом от ведущих российских рейтинговых агентств: AA(RU) от АКРА и ruAA от «Эксперт РА». Стабильный прогноз указывает, что рейтинг с большой вероятностью не изменится в ближайшие 12 месяцев. Присвоенные оценки отражают сильные рыночные позиции компании, устойчивость ее финансового профиля, эффективность корпоративного управления, диверсифицированный портфель продуктов и широкую сеть партнеров.

Московская биржа включила акции компании в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Теперь долгосрочные инвесторы — российские налоговые резиденты, которые непрерывно владеют ценными бумагами компании в течение года, будут освобождены от уплаты НДФЛ. Льгота действует в случае продажи акций по прошествии необходимого срока владения и декларирования дохода до 50 млн руб., с превышения этой суммы налог уплачивается в общем порядке.

На 30 сентября 2025 г. по запущенной в апреле программе buyback «Группа Астра» выкупила 500 тыс. акций, что примерно соответствует числу ценных бумаг, которые ранее были переданы из квазиказначейского пакета сотрудникам по программе долгосрочной мотивации (Long-Term Incentive, LTI). В ноябре 2025 г. группа дополнительно выкупила 150 тыс. акций, которые будут также распределены среди участников программы LTI. Итоговый размер обратного выкупа собственных акций будет зависеть от нескольких факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, выполнение KPI долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников .

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра»: «Результаты первых девяти месяцев подтверждают способность компании адаптироваться к меняющейся рыночной конъюнктуре. Вместе с тем мы видим, что на наших действующих и потенциальных заказчиков значительное влияние по-прежнему оказывает жесткая денежно-кредитная политика, - они все еще находятся в условиях низкого уровня ликвидности и высокой стоимости заемных средств. Тем не менее у нас продолжает формироваться отложенный спрос. Важно отметить, что он сохраняется на высоком уровне: наша команда активно пилотирует продукты «Группы Астра» в ИT-инфраструктурах клиентов. Рассчитываем, что по мере восстановления экономики «пилоты» начнут трансформироваться в продажи. В отчетном периоде выручка «Группы Астра» увеличилась на 22% год к году — в большей степени за счет увеличения реализации флагманской ОС и продуктового сопровождения. По итогам предстоящего квартала менеджмент ожидает положительную динамику темпов роста отгрузок и выручки. Для укрепления фундамента долгосрочного развития мы продолжаем инвестировать в разработку наших продуктов и расширять сеть технологических партнеров. Вместе с тем с начала года компания выпустила свыше 65 продуктовых релизов, а наши решения были внедрены в IT-инфраструктуру порядка 15 тыс. клиентов. Основная задача «Группы Астра» сейчас — последовательно развивать ключевые направления бизнеса, которые формируют долгосрочную ценность компании, уделяя максимально пристальное внимание повышению операционной эффективности. «Группа Астра» оптимизирует дублирующие функции, возникшие после M&A-сделок, и формирует продуктовые команды по принципам портфельного управления. Уверены, что сочетание технологического развития, операционной эффективности и сильных партнерств создает надежные предпосылки долгосрочного роста и укрепления позиции системообразующего участника российского рынка инфраструктурного ПО».

Ключевые события за III квартал 2025 года

Расширение клиентской базы и реализация масштабных проектов. Компания подписала девять соглашений о партнерстве. Среди них — развитие сервисов цифрового рубля с разработчиком ПО для финансовых организаций R-Style Softlab, наращивание использования ОС Astra Linux в банкоматах и платежных терминалах с производителем устройств самообслуживания BFS, расширение линейки онлайн-касс, POS-терминалов и другого финансового оборудования на базе продуктов «Группы Астра» с разработчиком платежных решений «Атол».

«Группа Астра» за первые девять месяцев 2025 г. внедрила решения компании в ИT-инфраструктуру порядка 15 тыс. клиентов. В частности, «Алроса», которая уже работает на ОС Astra Linux, успешно протестировала систему управления базами данных Tantor Postgres — одновременно при пиковой нагрузке работали 700 пользователей. Структура «Росатома», концерн «Росэнергоатом», разрабатывает тренажер виртуальной реальности на базе ОС Astra Linux для обучения персонала одной из своих атомных электростанций. «Спортмастер» внедрил платформу корпоративного обучения Knomary, которой пользуются 17 тыс. сотрудников компании. Порядка 1,3 тыс. работников крупнейшей аптечной сети Сибири «Губернские аптеки» перешли на почтовый сервер RuPost, ранее компания уже внедрила ОС Astra Linux, службу каталога ALD Pro и систему управления базами данных Tantor в ИТ-инфраструктуру сети.

Развитие продуктового портфеля. За девять месяцев 2025 г. «Группа Астра» выпустила свыше 65 минорных и мажорных релизов продуктов экосистемы, в том числе новую версию флагманского продукта ОС Astra Linux 1.8.3, в которой упрощена установка на большое количество компьютеров, что важно для крупных ИT-инфраструктур и комплексных проектов импортозамещения. Среди других крупных релизов: ускорение работы с кодом на платформе для разработчиков GitFlic и обновление службы каталога ALD Pro, которая теперь поддерживает работу 400 серверов и 30 млн пользователей.

Компания первой в России внедрила в облако квантовый генератор случайных чисел: решение положено в основу собственного программно-аппаратного комплекса (ПАК). В ноябре группа также представила новую линейку ПАКов XPlatform, которые позволяют быстро запускать высокопроизводительные ИT-системы «под ключ». «Группа Астра» продолжает развивать решения искусственного интеллекта (ИИ) в соответствии с продуктовой стратегией: в частности, в приложение для мобильной работы WorksPad был внедрен интеллектуальный ассистент, помогающий анализировать документы, а интеграция ИИ в платформу мониторинга «Астра Мониторинг» позволила ускорить диагностику киберинцидентов.

Компания наладила совместимость своих решений с продуктами других разработчиков, среди которых IVA Technologies, Positive Technologies, «Солар» и другие. Машина баз данных Tantor XData внесена в единый реестр программного обеспечения России, а машина баз данных Tantor XData 2Y — в реестр промышленной продукции, что подтверждает их статус полностью российских разработок.

Развитие образовательных программ. «Группа Астра» продолжает реализовывать масштабные образовательные проекты для развития и подготовки ИT-кадров на базе отечественного ПО. В частности, были достигнуты соглашения о переходе всех школ Челябинской и Амурской областей на ОС Astra Linux. В Республике Алтай компания договорилась с региональным министерством образования и науки расширить программу цифровизации образовательных учреждений.

С Московским кредитным банком (МКБ) компания подписала соглашение о сотрудничестве. Ключевым направлением работы станет создание совместных образовательных, методических и исследовательских программ, а также обмен опытом по их внедрению на практике.