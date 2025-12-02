Разделы

«Группа Астра» и hh.ru подписали соглашение о сотрудничестве в сфере верификации контента для оценки ИТ-компетенций

Автономная некоммерческая организация «Астра Академия» (входит в «Группу Астра») и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru подписали соглашение о сотрудничестве. Документ фиксирует намерение сторон рассмотреть возможность совместной работы над развитием системы подтверждения ИТ-компетенций.

Одним из потенциальных направлений взаимодействия может стать участие специалистов «Группы Астра» в экспертной верификации контента, который используется в тестах для оценки знаний и навыков ИТ-специалистов. Предусматривается, что команда «Астра Академии» сможет подключаться к процессам бета-тестирования и давать профессиональное заключение по формулировкам и содержанию вопросов, чтобы повысить качество и точность тестовых материалов.

Такой формат экспертной проверки может способствовать повышению точности, достоверности и прозрачности оценочных инструментов, позволяя улучшить качество тестов и укрепить доверие к результатам.

Цифровизация

«Наша команда рада подключиться к развитию платформы добровольной оценки ИТ-компетенций. Мы видим большую ценность в стандартизированном подходе к оценке знаний и готовы делиться экспертизой, чтобы сделать тесты максимально полезными как для начинающих, так и для опытных специалистов. Участие вендоров в качестве верификаторов — важный шаг к повышению доверия и качества результатов, а значит, и к укреплению кадрового потенциала отрасли», — отметил Александр Гутин, генеральный директор «Астра Академии».

Сотрудничество носит безвозмездный характер и будет сосредоточено именно на экспертной верификации контента. Остальные направления взаимодействия определятся по мере накопления результатов и практического опыта.

