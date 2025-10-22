Разделы

ПО Бизнес Кадры ИТ в банках
|

«Группа Астра» и Московский кредитный банк (МКБ) подписали соглашение о сотрудничестве

«Группа Астра» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским кредитным банком (МКБ). На церемонии подписания документа стороны представляли генеральный директор ИТ-разработчика Илья Сивцев и заместитель председателя правления МКБ Николай Ульянов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Предмет договора — взаимодействие, нацеленное на развитие стека отечественных технологий с использованием передовых решений «Группы Астра» и их интеграцию с другими российскими ИТ-продуктами. Важным направлением работы станет создание совместных программ обучения, реализация образовательных, методических и исследовательских проектов, обмен опытом по вопросам их применения и внедрения в практику. Кроме того, партнеры намерены направить усилия на вовлечение новых участников в совместную разработку ПАКов.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

«Сотрудничество с «Группой Астра» позволит нам выстраивать устойчивую цифровую инфраструктуру на базе российских продуктов и компетенций. Мы рассчитываем, что совместные образовательные и исследовательские инициативы помогут подготовить специалистов, которые будут развивать экосистему отечественного ПО и усиливать технологическую независимость финансового сектора», — сказал Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ.

«МКБ — это одна из ключевых финансово-кредитных организаций, и стабильность ее рабочих процессов значима для всей отрасли. Наличие в ее инфраструктуре современных импортонезависимых технологий позволяет обеспечить необходимый уровень надежности и решать все актуальные бизнес-задачи. Наше сотрудничество с МКБ стремительно развивается: по результатам конкурса закуплена серверная ОС Astra Linux, прошло пилотирование платформы для работы с кодом GitFlic, стартовало тестирование мобильного клиента WorksPad. Мы готовы делиться опытом внедрения наших решений, оказывать содействие в планировании и реализации миграции, обеспечивать услуги сопровождения», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

ПСБ запустил чат-бот для физических лиц в российском мессенджере MAX

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще